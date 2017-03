Liikutaan Suomelle

Lauantaina 17. kesäkuuta 2017 liikutaan sata kilometriä Sydän-Hämeen teillä. Tapahtuma ei ole kilpailu eikä viesti vaan kaikille yhteiseksi tarkoitettu liikkumisen ilo.

Reitti kiertää kyliä Luopioisten kirkolta Kukkian ympäri, Rautajärveltä Kumahlahdelle, Sahalahdelle ja Sappeen kautta Pälkäneelle, missä päivä huipentuu juhlaan Onkkaalan urheilukentällä. Liikkumisen tyyli on kullekin vapaa, kunhan ei käytä siihen moottoriajoneuvoja.

Sydän-Häme liikkuu 100 kilometriä on Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen koordinoima tapahtuma. Se on myös palkittu parhaana ehdotuksena Pälkäneen Suomi 100-vuotta -tapahtumaksi.

– Me olemme ottaneet yhdistyksenä vastuun siitä, että tämä toteutuu, mutta on tarkoitus, että se on kaikkien tämän alueen yhdistysten yhteinen. Kaikilla on mahdollisuus tulla mukaan ja tehdä osuutensa. Tämä on järjestäjien yhteinen tapahtuma satavuotiaalle Suomelle, muotoili Jukka Lindfors, joka on yksi hankkeen aktiivisista puuhamiehistä.

Viimeviikkoisessa tiedotustilaisuudessa etsittiin edelleen lisää yhteistyökumppaneita, vaikka niitä on jo paljon löydettykin.

– Muun muassa reitin varren kyläyhdistykset ovat lähteneet innolla mukaan järjestämään huoltopisteille omaa ohjelmaa. Myös Pälkäneen kunta on vahvasti tukemassa tapahtumaa, mistä olemme erittäin iloisia ja kiitollisia, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen puheenjohtaja Markku Saarela korosti.

Kyläteiden tunnelmaa

Sadan kilometrin reitin varrella on 16 huoltopistettä, joilla on ilmainen mehutarjoilu, ja lisäksi kyläyhdistysten ohjelmaa, kahviloita, tuotemyyntiä ja mitä kukin keksii.

– Reitti kiertää pikkuteitä pitkin niin paljon kuin mahdollista, mikä on jo turvallisuussyistä välttämätöntä, Saarela totesi.

Juhannuskesällä Sydän-Hämeen luonto on kauneimmillaan, joten pikkuteiden varsilla on luvassa kesäistä maalaisidylliä kaikille aisteille.

Jokaisella pisteellä on oma lähtöaika, ja jokainen osanottaja voi liikkua niin monta etappien väliä kuin jaksaa ja haluaa. Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen jäsenet tarjoavat paluukyytejä lähtöpisteeseen, mutta toivottavaa on, että mahdollisimman moni järjestää kuljetukset itse.

Järjestäjät painottavat, että jokainen pätkä matkaa on yhtä arvokas. Joku voi pyöräillä koko 100 kilometrin kierroksen, joku voi juosta siitä maratonin mittaisen matkan, toinen yhden etappien välin. Rollaattorillakin voi osallistua, ja tällä tietoa ainakin yhdelle reitin osalle on tulossa ratsastajia.

Ennakkoilmoittautumista tai osallistumismaksua ei ole.

”Karonkka” kokoaa urheilukentälle

Sydän-Häme liikkuu 100 km -tapahtuma huipentuu päätöskaronkkaan, jota vietetään Onkkaalan urheilukentällä tai sateen sattuessa Vilpolassa kello 18 alkaen. Tapahtuman ohjelma on parhaillaan suunnitteilla, ja siihen toivotaan ehdotuksia yhdistyksiltä, joille tarjoutuu samalla tilaisuus esitellä toimintaansa.

Matka reitin toiseksi viimeiseltä etapilta Niitty-Seppälästä urheilukentälle on juhlamarssi. Kaikki enemmän tai vähemmän matkaa taittaneet liikkujat ja vasta viimeiseltä etapilta mukaan haluavat kokoontuvat sitä varten Niitty-Seppälään, mistä matkataan kulkueena kyläteitä ja Lahdentien alikulun kautta Kyttäläntietä pitkin Onkkaalantielle.

– Erityisesti tälle viimeiselle osuudelle toivomme paljon historiallisia asuja, jotka voivat liittyä mihin tahansa aikaan tai vuosikymmeneen viimeisen sadan vuoden ajalta, Markku Saarela sanoi.

Luopioisten reserviläiset, joiden vastuuetappina on Aitoon Pysäkki, ovat jo ottaneet vastuuta sotilas- ja lottapukujen hankkimisesta, mutta historia-asut voivat yhtä hyvin olla esimerkiksi vanhoja Suomi-verkkareita tai 50-luvun kellohelmahameita tai lättähattuja ja nahkatakkeja.

– Pääasia olisi juhlia satavuotiasta Suomea komeasti, näyttävästi ja iloisesti, Saarela tiivisti.