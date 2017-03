Mestari hakee lisää lihasmassaa

Kangasalalainen classic bodybuilding -urheilija Toni Syrjänen, 28, on noussut uransa aikana SM-lavalle kahdesti, ja jälki on vakuuttavaa. Vuonna 2013 tuli ensikisassa hopeamitali, ja viime syksynä Syrjänen kirkasti sen kullaksi. Tämä vuosi on jälleen omistettu lisäkehitykselle, eikä mies ole lunastanut kilpailulisenssiä lainkaan.

– Nyt keskityn treenaamaan ja palautumaan viime vuoden kisadieetistä. Haluan, että mahdollisissa seuraavissa kilpailuissani olen taas paremmassa kunnossa kuin viimeksi lavalle astuessani. Lihasmassaakin täytyy siis tulla lisää, Syrjänen toteaa.

Tampereelta pari vuotta sitten Kangasalle muuttanut Syrjänen oli liikunnallinen jo juniori-ikäisenä. Yleisurheilu, jääkiekko ja jalkapallo tulivat tutuiksi, mutta loukkaantumiset vaivasivat. Parikymppisenä Syrjänen ryhtyi käymään säännöllisesti kuntosalilla, ja sillä tiellä ollaan. Jo muutaman vuoden päästä otettiin kokeilumielessä tuntumaa klassisen kehonrakennuksen eli classic bodybuildingin kisadieettiin.

– Erholtzin Juuso antoi salilla hyviä vinkkejä ruokavalion suhteen. Vuonna 2013 kiristeltiin sitten jo tosimielellä ja olin Suomen mestaruuskilpailuissa classicissa oman pituusluokkani kakkonen. Juuso on yhä dieettivalmentajani. Treenaamisessa sinänsä en tarvitse valmentajaa, koska itselleni on kertynyt suhteellisen kattavasti tietoa näistä hommista, Syrjänen sanoo.

Kovempi kondis kevyempänä

Debyyttikilpailunsa jälkeen Syrjänen treenasi kolme vuotta ilman kisaamista. Kun hän viime syksynä kävi SM-karsinnat ja selviytyi sieltä Nordic Fitness Expoon Lahteen varsinaiseen SM-kilpailuun, mies oli kolme kiloa kevyempi kuin vuoden 2013 kisakäynnillään.

– Silti lihasta oli selvästi enemmän. Olin siis sekä lihaksikkaammassa että tiukemmassa kunnossa kuin koskaan ennen. Meni niin kuin suunniteltiin.

Mainio kondis palkittiin. Syrjänen oli yli 178-senttisten sarjassa kokonaisuutena paras. Ei isoin, mutta paras. Mestaruus oli tavoitteenakin.

– Tässä lajissa ei välttämättä se isoin voitakaan. Tarvitaan kaikin puolin sopivaksi treenattu keho. Itselläni on classicia varten hyvä rakenne, esimerkiksi kapea vyötärö. On helpompi rakentaa v-mallista yläkroppaa, kun keskivartalo ei ole tasapaksu. Vahvin valttini on selkä, ja heikoimpana kohtana voidaan pitää pohkeitani, Syrjänen tuumailee.

Kehonrakennuksessa massa on valttia, mutta classic-puolella sopusuhtaisuus on ensisijaista. Sitten ovat vielä fitness-lajit, joissa kussakin on omat vivahteensa. Syrjäselle valinta on ollut selvä heti kisaamispäätöksen tekemisestä lähtien. Kroppaan haetaan lihasta mutta ei yltiöpäisesti.

– Minulle laji merkitsee ennen kaikkea terveellistä elämäntapaa ja yleistä hyvinvointia. Classicissa on esimerkiksi doping-testit, ja minulle on tärkeää urheilla nimenomaan puhtaana, SM-voittaja painottaa.

Kanaa ja rahkaa kuluu

Kilpailudieetin aikana Syrjänen treenasi kuntosalilla kuudesti viikossa. Lisäksi tuli rasvanpolttoa edistävät HIIT (high intensity interval training) -treenit kaksi kertaa viikossa.

– HIITiä tein vain neljän minuutin satsit. Treenimuotona se kiihdyttää rasvanpolttoa mutta ei kuluta lihasta pois samoissa määrin kuin pidemmät aerobiset harjoitukset.

Dieetti tarkoitti Syrjäsellä sitä, että hän söi koko lailla samoja sapuskoja kuin off-seasonillakin, mutta jonkin verran vähemmän. Kestoa dieetillä oli 26 viikkoa. Sen aikana päivittäinen kalorimäärä pudotettiin pieni askel kerrallaan 3500:sta noin 2500:aan, ja kehon paino putosi 90 kilosta kymmenisen kiloa.

Peruskaudella salitreeniä on viidesti viikossa. Kukin lihasryhmä saa yhden viikoittaisen käsittelyn, ja mittaa salikäynnillä on noin puolitoista tuntia. Syrjänen treenaa sekä vapailla painoilla että koneilla. Sarjojen pituuksia ja käytettäviä kilomääriä hän vaihtelee, jotta keho ei ehdi tottua tiettyyn rutiiniin.

– Ruokavaliossa suosin etenkin kanaa lämpiminä aterioina ja rahkaa välipalana. Lisäravinteina menee esimerkiksi monivitamiinia ja melkein jokainen vitamiini vielä erikseenkin. Treenatessa hörpin aminohappo- ja hiilihydraattipitoisia juomia sarjojen tauoilla. Pyrin joka päivä syömään 2-3 tunnin välein. Olen 180 senttiä pitkä ja SM-lavalla painoin 80 kiloa. Nyttemmin paino on palautunut sinne 90 kilon tienoille.