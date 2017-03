Terveyskeskusmaksujen poistosta aloite

Suunnitelmissa on jo pitkään ollut hankkia Kangasalle lumitykki. Mikäli sellaisen hankinta lähitulevaisuudessa onnistuu on tärkeää, että tausta-asiat on selvitetty.

Hiihtoharrastus on nykyään erittäin suosittua ja kansanterveydenkin kannalta yksi tärkeä liikuntamuoto. Ilmastonmuutos nakertaa hiihtoväkeä. Kun talvet ovat jopa Lapin tunturiseuduilla viikkoja lyhyempiä kuin viime vuosituhannella, tykkilumilatujen merkitys on korvaamaton. Tykkilumella saataisiin hiihtokautta merkittävästi jatkettua. Tykkilumi sulaa hitaammin kuin luonnonlumi suuremman tiheytensä vuoksi. Se kestää lämpöä ja vesisadetta aivan toiselle tavalla kuin luonnonlumi. Lumetus voidaan aloittaa, kun yölämpötila on useamman yön aikana laskenut – 5 – 7 asteeseen ja päivälämpötilakin on noin -4 astetta. Lumetuksessa käytettävän Vesiverkoston paineen korotus on tarpeellinen, koska lumitykit vaativat tyypistä riippuen korkeita (10- 50 Bar) painetasoja. Tämä on tärkeä huomioida parasta sijaintia etsittäessä.

Alkutalvesta lunta on harvemmin liikaa – ja ladulle pitäisi jo päästä. Syksyn ensimmäiset lumet tehdään jo keväällä varastoon. Varastoitava lumi tuotetaan lumitykillä, sillä tavallinen lumi on liian kevyttä tähän tarkoitukseen. Tykitetty lumi peitetään 30–40 sentin kerroksella sahanpurua. Lumivaraston paikalla on merkitystä, että lumi säilyy mahdollisimman hyvin syksyyn saakka.

Uskoisimme aikaisen hiihtomahdollisuuden houkuttelevan innokkaita hiihtäjiä myös lähikunnista. Myös koululaiset voisivat hyödyntää tätä mahdollisuutta (tänä talvena esim. koululaiset eivät juuri ole päässeet hiihtämään). Seutukunnissa löytyy suosittuja tykkilumilatuja mm. Tampereelta, Lempäälästä ja Nokialta.

Laadin aloitteen 14 muun valtuutetun kanssa tykkilumen käyttömahdollisuuden selvittämiseksi. Selvitettävät asiat: paras mahdollinen latuverkosto tykkilumelle, paras mahdollinen valmistuspaikka tykkilumelle ja kesäajan varastointipaikka tykkilumelle. Aloite laitettiin valmisteluun ja vastaus saadaan toukokuun 2017 loppuun mennessä.

Pekka Lahti

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kangasala