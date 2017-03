Asumisen uudet tuulet

Luopioisten Mikkolan Navetalla maaliskuun alussa avautuvaan Asumaan 2017 -näyttelyyn odotetaan noin 40 rakentamiseen ja asumiseen liittyvää näytteilleasettajaa. Niistä pääosa jää 26.3. saakka jatkuvaan näyttelyyn, jonka yhteydessä järjestetään kolme teemaviikonloppua. Niissä pureudutaan pientalorakentamiseen, senioriasumiseen ja ympäristörakentamiseen. Avajaispäivänä 4. maaliskuuta tapahtuma levittäytyy myös Mikkolan Navetan pihalle.

– Tällainen kolmen viikon näyttely on uusi konsepti, joka palvelee muun muassa mökkiläisiä. Myös monelta muulta viikonlopputapahtuma voisi mennä ohi, mutta kolmen viikon aikana ehtii poiketa silloin kun se itselle sopii, Luopioisten yrittäjien toiminnanjohtaja Seppo Kääriäinen sanoo.

Asumaan 2017 -näyttelyn järjestää Luopioisten yrittäjäyhdistys yhteistyössä kunnan kanssa.

– Käytännössä kaikki hoidetaan talkoilla. Sen ansiosta kulut jäävät pieniksi, ja tapahtuma voidaan pitää maksuttomana sekä kävijöille että näytteilleasettajille. Markkinointiin ja materiaaleihin tarvittavan saamme sponsoriapuna paikalliselta pankilta, Kääriäinen kiittelee.

Luopioinen tunnetaan asumisinnovaatioistaan

Pientalorakentaminen ei ole ollut viime vuosina trendikästä, vaan tapetilla ovat enneminkin olleet kaupunkikeskustojen tornitalohankkeet.

– Pientalotontit tahtovat kasvaa pajua kaupungeissakin, Seppo Kääriäinen sanoo.

Luopioinen tunnetaan asumiseen ja maalaiselämään liittyvistä innovaatioistaan, ja uusia visioita on näyttelyssä jälleen esillä. Aikanaan Luopioisten kunta rakensi sadan tonnin taloja ja siellä keksittiin myös mummonmökki-idea, jota nyt muun muassa Valkeakoskella jalostetaan eteenpäin.

– Valkeakoski on järjestämässä asumismessut, joten kyllä meidänkin täytyy nostaa profiiliamme, Kääriäinen sanoo.

Luopioisista löytyy näyttelyosaamista, sillä yrittäjäyhdistys on kunnostautunut muun muassa Pälkäne Tuottaa ja Palvelee -näyttelyiden järjestämisessä. Lisäksi näyttelypaikalla, Mikkolan Navetalla, on rakentamiseen liittyviä näyttelyperinteitä; siellä on pidetty esimerkiksi TerveTalo -näyttelyitä.

– Kolmeviikkoista näyttelyä ei kuitenkaan voi rakentaa Aitoon Honkalaan, Kääriäinen sanoo.

Hän uskoo, että maaliskuu on osuva aika esitellä asumiseen liittyviä palveluita ja tuotteita.

– Asiat pitää saada keväällä suunnitteluun, jos ne aikoo toteuttaa kesällä tai syksyllä.

Maaliskuu voi olla hyvä hetki sekä omakotiasukkaalle että mökkiläiselle: pesää rakentavien lintujen tapaan kesäaskareet alkavat jo olla mielessä, vaikkei aivan vielä pääsekään pihan kuopsutukseen ja laiturin laskuun.

– Tarkoituksena on tarjota kipinöitä asumiseen ja innostaa ihmisiä tekemään.

Lähiseudulla paljon osaamista

Asumaan 2017 -näyttely esittelee asumiseen ja rakentamiseen liittyvää palvelutarjontaa. Pääosissa ovat lähiseutujen osaajat.

– Pälkäneeltä ja Sydän-Hämeestä löytyy lähes kaikki asumisessa ja rakentamisessa tarvittava. Saamme mukaan seudun arkkitehtejä, sisustus- ja rakennesuunnittelijoita sekä rakentajia, Seppo Kääriäinen mainitsee esimerkkinä.

Myös esimerkiksi kangasalalainen DT-keskus esittelee Mikkolan Navetalla nykyaikaisia kuivakäymälävaihtoehtoja, jotka toimivat niin kotona kuin kesämökillä.

– Olemme pyrkineet varmistamaan, että mahdollisimman moni paikallinen osaaja olisi esillä, mutta mukaan mahtuu myös kauempaa tulevia toimijoita, Kääriäinen sanoo.

Näytteilleasettajat ovat paikalla esittelemässä tuotteitaan ja palvelujaan lauantaina 4.3. kello 10–15 järjestettävässä avajaistapahtumassa. Avajaispäivän jälkeen näyttelyyn pääsee tutustumaan 26.3. saakka joka päivä maanantaita lukuun ottamatta.

Teemaviikonlopuissa vierailukohteita

Mikkolan Navetalla esitellään myös asumisen visioita, kaavoitusta, myytäviä tontteja, taloja ja muita kohteita. Näyttelyyn liittyvissä teemaviikonlopuissa syvennytään pientalorakentamiseen, senioriasumiseen ja ympäristörakentamiseen.

Pientalorakentamisen teemaviikonloppu järjestetään 11.–12.3.. Ajankohtaisena aiheena on muun muassa mökkien muuttaminen vakituiseksi asunnoksi, mitä Pälkäneen uusi rakennusjärjestys helpottaa. Aiheesta tulee kertomaan Pälkäneen rakennustarkastaja Iiro Mäkelä. Viikonlopun aikana pääsee tutustumaan muun muassa Luopioisten mummonmökkialueen ja Rajalanniemen esimerkkikohteisiin sekä Rautajärven remonttikohteeseen.

Seuraavana viikonloppuna teemana on senioriasuminen ja esillä muun muassa yhteisöllisen asumisen mallikohde Pöllökartano. Luvassa on myös senioriasumiseen ja maailman muuttumiseen liittyvä luento. Näyttelyn päätösviikonloppuna pureudutaan ympäristörakentamiseen. Myös näytteilleasettajat voivat toteuttaa omia esittelytilaisuuksiaan.

Mikkolan Navettaa uudistetaan ennen näyttelyä. Vanhojen soittopelien rammarinäyttely siirtyy peremmälle ja sen tilalle remontoidaan pikkukalleria, joka pysyy näyttelykäytössä myös tapahtuman jälkeen. Entisen leipomon tiloihin muuttavan kirpputori Mikkolan Aarteen paikalle avaa Taide- ja käsityökauppa Hilma & Olga. Se on paikallisten kädentaitajien Suvi Simola ja Irmeli Valkaman pitämä myymälä, kurssipaikka ja työtila.

Asumaan 2017 -näyttely

4.3.–26.3. Mikkolan Navetalla (Keskitie 5, Luopioinen)

maksuton asumisen ja rakentamisen näyttely

avoinna klo 10–15 joka päivä maanantaita lukuun ottamatta

avajaispäivänä 4.3. messutapahtumassa paikalla alan toimijoita

11.–12.3. pientalorakentamisen, 18–19.3. senioriasuminen ja 25.–26.3. ympäristörakentaminen teemaviikonloppu, joissa muun muassa luentoja sekä vierailuja mallikohteisiin

lisätiedot ja näyttelytilavaraukset: Luopioisten Yrittäjät / Seppo Kääriäinen, puh. 0400 513 664.