Eino Oja oli Pakkalan kauppayhtiön sielu

Yksi Sahalahden tunnetuimmista kauppiaista on Eino Oja. Hän toimi Pakkalan Kauppayhtiön kauppiaana 59 vuoden ajan vuosina 1923–1982.

– Pakkalassa palvellut kauppa oli kuuluisa siitä, että sieltä löytyi kaikkea: mitä ei muualta löytynyt, niin Pakkalasta löytyi, Sahalahdella syntynyt Kari Elkelä kertoo.

Pakkalan kyläkauppaa pitää nykyisin toisen polven kauppias Marko Nikkilä. Hänen vanhempansa ryhtyivät kyläkauppiaiksi vuonna 1982, heti Ojan jälkeen.

Elkelä on viime aikoina kerännyt ahkerasti tietoa, kuvia ja alkuperäisaineistoa Sahalahdella palvelleista pankeista ja puodeista. Etsintöjen tulokset kootaan kesänäyttelyksi Sahalahden makasiinille. Pankkien, kauppojen ja kauppiaiden tarinoita Elkelä aikoo koota myös kesään mennessä valmistuvaksi kirjaksi.

– Kokoan teokseen yrityselämäkertoja pankeista ja sekatavarakaupoista sekä työelämäkertoja niissä työskennelleistä henkilöistä. Tarkoituksena on saada kansien väliin myös sattumuksia, joita pankeissa ja puodeissa on vuosien varrella tapahtunut. Puolivalmista tekstiä on jo yli 50 liuskaa, ja haastattelujakin on tehtynä parisenkymmentä, Elkelä kertoo.

Näyttely heinäkuussa

Entisaikojen pankkeja ja puoteja esittelevä näyttely avautuu Sahalahden museomakasiinilla 12. heinäkuuta. Tiedonkeruu jatkuu edelleen esimerkiksi Elkelän ylläpitämässä Facebookin Kadonneet pankit ja puodit -ryhmässä. Omista valokuvista ja muista aineistoista voi kertoa Elkelälle myös puhelimitse numeroon 0400–406 822 tai sähköpostitse karielk@sci.fi.