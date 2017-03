Ensimmäinen hiihtolomaviikko oli Sappeessa historian paras

Kehittyvä ja jatkuvasti palvelujaan laajentava Sappeen hiihtokeskus tarvitsee vuosi vuodelta enemmän tekijöitä palvelemaan asiakkaita. Hiihtokeskuksille tyypillisesti Sappeen työväestäkin monet ovat muualta tulevia, joista osalle eri keskuksissa kiertelystä on tullut elämäntapa.

Sappeen asiakaspalvelun kivijalkoina toimivat kuitenkin paikalliset työntekijät, jotka ovat valmiina ilmestymään paikalle aina kun tarve vaatii. Nämä täsmäaseet tuntevat talon tavat ja pystyvät tilanteen mukaan ottamaan vastuun hommasta kuin hommasta.

Paljasjalkaiset pälkäneläiset Nina Nikkilä ja Kimmo Salo ovat malliesimerkkejä tällaisista luottohenkilöistä. Kaksikko työskentelee pääasiassa Tapahtumakeskus Huipussa, mutta yhtä lailla he ovat tuttuja kasvoja myös Vohvelikahvilan ja Á la Cafén asiakkaille. Molemmille on kertynyt monia työvuosia Sappeen maisemissa.

–Olin kuudentoista, kun tulin ensi kerran tänne ravintolaan talveksi töihin. Työmatka ei ollut pitkä, kun kotipaikkani on tässä Sappeen kylässä. Pikkuhiljaa vastuuta on tullut lisää ja olen oppinut tekemään kaikkia töitä keittiön ja salin puolella, kertoo nyt 22-vuotias Nikkilä, joka on ehtinyt myös opiskelemaan itselleen tarjoilijan ammatin.

Pari vuotta vanhemmalla Salolla on Sappee-vuosia takana vieläkin enemmän.

–Tulin vanhempien siskojeni jäljessä tänne ysiluokan työharjoitteluun, joka hoitui sen verran hyvin, että pääsin myöhemminkin töihin. Minulla ei ole ravintola-alan koulutusta, vaan olen oppinut hommat täällä töissä. Nyt olen ravintolan pitkäaikaisin työntekijä, toteaa Salo, joka salmentakalaisen karjatilan poikana on pienestä pitäen oppinut lähtemään töihin, kun tarvitaan.

–Tässä elämäntilanteessa Sappee on ihanteellinen työpaikka. Armeija-aikana kävin lomillakin täällä. Valmistun pian Vierumäeltä liikunnanohjaajaksi ja pystyn yhdistämään vaivattomasti opiskelun ja työnteon toisiinsa. Opiskelijalle on helpottavaa tietää, että täällä on aina työpaikka. Nyt on yhdeksäs vuosi menossa ja taidan tehdä piruuttanikin ainakin kymmenen täyteen, naureskelee Salo

Tuleva liikunnanohjaaja arvelee, että Sappeen rinteiltä voisi löytyä uutta ammattiakin vastaavaa työtä.

Kaikki tekevät kaikkea – pomotkin tiskaavat

Hommat hiihtokeskuksessa eivät jakaudu tasaisesti kaikille päiville eikä kuukausille. Muun muassa kesäteatterin ja pyöräilyharrastajien ansiosta Sappee tarjoaa töitä kesälläkin, mutta sesonki on edelleen talviaikaan. Tarve vaihtelee myös viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen mukaan. Kevättalven aurinkoiset laskettelupäivät työllistävät päivisin ja huippuesiintyjien keikat viikonloppuöisin. Työsuhteet ovat työmarkkinakielellä sanottuna epätyypillisiä.

–Tarvitaan joustavuutta puolin ja toisin. Töihin on lähdettävä välillä lyhyellä varoitusajalla ja vuorot ovat joskus pitkiä. Me lähellä asuvat pystytään tulemaan tarpeen mukaan lyhyempiinkin vuoroihin. Vastavuoroisesti työnantaja joustaa, kun meillä on tärkeitä menoja, kehuu Nikkilä.

Kumpikin hehkuttaa antaumuksella työkavereitaan ja pomojaan, Juha ja Taina Silvania.

–Asiat hoituvat reilusti ja oikeudenmukaisesti. Meidän koulut ja muut tarpeet huomioidaan, palkat maksetaan ajallaan eikä mitään riitaa ole koskaan tullut. Jokainen tekee tarvittaessa kaikkia hommia, pomotkin jopa tiskaavat. Tätä voisi tehdä melkeinpä ruokapalkalla, Salo väittää lähes totisella ilmeellä.

Nikkilä ja Salo kannustavat paikallisia kysymään rohkeasti työ- ja harjoittelupaikkoja hiihtokeskuksesta. He eivät ole päivääkään katuneet ratkaisuaan.

–Asiakkaatkin ovat yleensä iloisia, vapaa-aikaa viettäviä perheitä. Julkkiksiakin tapaa ja kielitaito harjaantuu. Voisin kuvitella, että Sappee olisi työpaikkani vaikka koko uran ajan, Nikkilä arvelee.