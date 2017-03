Vatialan historiaa kootaan kirjaksi – muistelmia ja tarinoita kaivataan

Kangasalan Vatialan omakotiyhdistys ry. kerää parhaillaan aineistoa tulevaan kyläkirjaan. Kirjan työnimenä on Elämää Kangasalan Vatialassa 1950–2017, ja siihen kerätään parhaillaan lähdemateriaalia. Mukaan kaivataan vielä muistelmia ja tarinoita kyläläisten arkisesta elämästä. Tavoitteena on, että kirja valmistuisi syksyllä 2017.

Aivan Tampereen rajalla, mutta silti Kangasalan puolella sijaitsevan Vatialan kylän historia halutaan pistää kansien väliin. Kirjoittajaksi on valittu useita paikallishistoriallisia teoksia kirjoittanut historioitsija Raine Raitio. Vatialan kyläkirjahankkeen takana oleva paikallinen omakotiyhdistys on nimennyt kirjoittajan tueksi kuusihenkisen toimikunnan, jonka tarkoituksena on kerätä kyläläisten muistot talteen. Yhteydenottoja on tullut jo melko mukavasti, mutta nykyisten asukkaiden muistelmien lisäksi kaivataan myös aikaisemmin tavalla tai toisella Vatialan kanssa tekemisissä olleiden tarinoita. Lisäksi toimikuntaa kiinnostavat valokuvat ja kaikki muutkin kylän elämään liittyvät dokumentit.

Tänä päivänä Vatiala on noin 5 000 asukkaan taajama. Kirjahankkeen takana oleva Vatialan omakotiyhdistys on perustettu 1949, joskin aluksi sen nimi oli Eerolan omakotiyhdistys. Vuonna 1951 nimi muutettiin nykyistä toimialuetta paremmin kuvaavaksi Vatialan omakotiyhdistykseksi. Maksavia jäseniä on nykyisin 190. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Raimo Määttä. Jos sinulla on sopivaa aineistoa, ota yhteyttä: Jorma Schukoff, puh. 050 3438 313, jorma.schukoff@kehltys.com tai Jarmo Lääkäri, jarmolaakarl@gmall.com. Aineistoa voi tuoda myös Pitkäjärven koululla tiistaina 14. maaliskuuta kello 18–20 järjestettävään kyläkirjailtaan.