Astma antoi ensisysäyksen hyvinvointialalle

Onkohan tämä työ nyt kuitenkaan ominta alaani, pälkäneläinen Daavid Lohtander huomasi ajattelevansa yhä useammin. Ajatus pulpahti säännöllisesti pintaan – milloin asiakkaalle uutta kotia rakentaessa, milloin sitä vasta suunnitellessa. Rakennusalan yrittäjä mietti, että työ ihmisten parissa voisi olla vaihteeksi mukavaa.

– Ensimmäiset alanvaihtoajatukset saivat alkunsa jo aiemmin, kun minulle puhkesi astma, joka kiusasi raksahommissa säännöllisesti, Lohtander tarkentaa.

Lohtander päätti laittaa tuumasta toimeen. Työ hyvinvointialalla ja hierojayrittäjänä alkoi tuntua yhä paremmalta ajatukselta, ja viime vuoden mies reissasi alan opinnoissa Tampereella. Opiskeluvuosi oli antoisa mutta myös tiukka.

– Käytännön työtä tuli tehtyä niin paljon, että hyppääminen yrittäjäksi uudelle alalle ei hirvittänyt yhtään. Tuntui, että kokemusta on jo paljon, vaikka opinnot olivatkin vielä kesken, Lohtander lisää.

Helmikuun puolesta välistä lähtien Lohtander on pyörittänyt Daven Lihashuoltoa Onkkaalassa entisen Kukka-puodin tiloissa. Kukkakaupan pinnat remontoitiin uutta tarkoitusta varten huolellisesti. Lohtander kertoo, että hänellä kävi paikan löytämisessä hyvä tuuri.

– Onkkaalantien vastakkaisella puolella aiemmin toiminut Kauneussalonki Gerly etsi entisen kukkakaupan tiloihin toista yrittäjää kaverikseen. Huomasin ilmoituksen internetissä juuri sopivasti, ja nyt molemmat yritykset toimivat saman katon alla, Lohtander kertaa.

Uusi toimitila on noin 90 neliömetrin suuruinen. Remontissa entinen kukkakauppa sai uudet lattiat, ja seinät maalattiin ja tapetoitiin uudelleen.

Myös Kerli Kyttälä Kauneussalonki Gerlystä sanoo olevansa tyytyväinen järjestelyyn.

– Tilaa on nyt enemmän kuin aiemmin, ja vuokraa jakamassa kaksi yrittäjää. Pälkäneläisillä on mahdollisuus tutustua uusiin tiloihin esimerkiksi lauantaina 18. maaliskuuta, jolloin järjestämme avoimien ovien tapahtuman kello 14–17, Kyttälä vinkkaa.

Alku sujunut mukavasti

Ennen rakennusalan yrittäjänä toimimistaan Lohtander työskenteli rakennussuunnittelijana ja hirsirakennusyrittäjänä. Itä-Suomesta syntyisin oleva mies muutti perheensä kanssa Pälkäneelle seitsemän vuotta sitten Kangasalta.

– Iltasmäestä tuli myyntiin sopiva tontti, ja rakensimme talomme sitten tänne. Olemme viihtyneet todella hyvin, neljän lapsen isä tuumaa.

Alkuun mies mietti etsivänsä uudelle yritykselleen tiloja Kangasalta. Isommalla paikkakunnalla mahdollisia asiakkaitakin kun olisi enemmän.

– Toisaalta pienellä paikkakunnalla on sitten omat etunsa, esimerkiksi puskaradio toimii tehokkaasti pienellä paikkakunnalla. Ja edellinen siis täysin positiivisessa merkityksessä, Lohtander nauraa.

Lohtanderilla on ensimmäisinä viikkoina riittänyt asiakkaita mukavaan tahtiin. Valtaosa asiakkaista tulee niska-hartiaseudun hierontaan. Yrittäjä on tyytyväinen yrityksensä keskeiseen sijaintiin. Lohtander on miettinyt, että ottaisi yritykseensä myyntiin joitakin sopivia tuotteita, esimerkiksi lisäravinteita.

Hoitotapahtuma sisältää aina muutakin kuin hierontaa. Aluksi Lohtander tekee lyhyen haastattelun, jonka perusteella hän tutkii hoitoalueen. Vasta tämän jälkeen vuorossa on varsinainen hieronta, johon tarvittaessa sisältyy myös pintalämmön käyttöä, mobilisointia, passiivista venytystä tai alueen liikkuvuutta parantavan MET-tekniikan käyttöä.

Työ ihmisten parissa on tuntunut juuri niin mukavalta kuin mies ajattelikin sen olevan. Lohtanderilla on halu opiskella alaa vielä lisääkin.

– Parasta työssäni ovat tyytyväiset asiakkaat. On hienoa, kun he vaikkapa kertovat, kuinka käsi taas nousee ylös entiseen malliin, Lohtander miettii.