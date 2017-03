Kampin alue

Yleisradio ja MTV3 vähentävät väkeä ja tehostavat toimintaa mikäli ehtivät ennen kuin toimittajat ovat itse eronneet. Tulilinjalle on joutunut Yleisradion päätoimittaja Atte jääskeläinen. Hän on saanut alkuopetuksensa Helsingin Sanomien taloustoimituksen ja poliittisen toiminnan päällikkönä. Häntä syytetään siitä, ettei hän halua jauhaa samaa aihetta viikkoa pitempään.

Talvivaaran kaivoksen saama merkittävä ja kenties ratkaiseva kolmen-neljän miljardin arvoinen panostus ostosopimuksineen ei tietenkään tyydyttänyt Pasilan besserwissereitä, jotka ovat jo kauan kertoneet, ettei mistään tule mitään. Jätevesi velloo niin, että luonto tuhoutuu paitsi itäisessä Suomessa myös luoteisella Venäjällä. Tuon tiedon lähteenä on paikallinen liuhupartainen luonnonsuojelija, joka viis välittää Kainuun työllisyydestä.

Susanne Päivärinta on tuorein irtisanoutunut. Hänen menetyksensä on tosiasiassa katsojien kannalta ikävä asia. Vaikka hänen suulautensa välillä ainakin minua kiukutti, kotiläksyjen tekemisessä hän oli hyvä. Monen konekirjoitusliuskan mittainen erokirje oli merkki siihen suuntaan, että hän jatkaa kirjailijana. Suurten tiedotusvälineiden toimituksiin on syntynyt sellainen henki, että politiikan ja erityisesti hallituksen kanssa on lähdetty kilpasille. Kun ministeri Berner tai Lindström on tilannut asiantuntijoilta selvityksiä, joiden avulla päätösten tekemisen oikeasuuntaisuutta voidaan vahvistaa, nuo selvitykset uutisoidaan hallituksen päätöksinä.

Suomea ei saa johtaa niin kuin yrityksiä, on yhden ja saarnan aihe kuukaudesta toiseen. Niin varmasti joissakin tapauksissa onkin, mutta varjele, jos yrityksiä ruvettaisiin johtamaan niin kuin oppositio ja joskus hallituskin haluavat. Ei tässä digiajassa voida jäädä odottamaan puolivälin tarkasteluja tai hallituskauden loppua. Päätöksiä pitää tehdä on line..

Nyt kun jotkut parhaista toimittajista ovat vaihtamassa työpaikkaa tai lähtemässä maailmanympäripurjehdukselle, uutta polvea on aiheellista ohjata uuteen suuntaan. Siinä missä suutareiden myös toimittajien on pysyttävä lestissään. Vallankäytön vahtikoiria tarvitaan edelleen, mutta on syytä arvioida missä kohdassa on haukuttava ja haukuttavaa.

Tähän vielä katkelma selostuskopeista: ”Äijät on nyt viritetty sellaiseen nälkään, että kiakko käy saletisti useita kertoja vastustajan häkissä. Toivottavasti oma veskari ei nukahda niinku Jöötteporissa”.”Samaa mieltä. No nyt jätkät luistelee jäälle ja ne uhkuu intoa”. ”Samaa mieltä”.

Eduskunnan valvoman Yleisradion hallintoneuvostossa ei toimittajien mukaan saisi puhua yksittäisistä ohjelmista. Antakaa nyt sen verran liekanarua, hyvät toimittajat, että ulkopuolisista, katukieltä bamlaavista kundeista päästäisiin eroon sillä verukkeella, ettei heidän huonoa kieltään ja metelöintiään hyväksytä edes Helsingissä. Lahen MM-kisoja odotan pelolla.

