Katso keppari loikkaa

Kun tähdet ja tahto ovat kohdillaan, tulevan ammattinsa voi löytää Youtubesta. Veli-Matti Saarela näki 12-vuotiaana ensimmäisen trikkausvideonsa internetissä. Homma näytti niin mielenkiintoiselta, että ”Vellun” oli pakko päästä testaamaan temppuja käytännössä. Tampereen Ikurissa asunut poika etsi ensihätään sopivia harjoittelupaikkoja lähimaastosta.

– Ei niitä kaukaa tarvinnut etsiä: lumihankeen hyppiminen ja uimarannan hiekkarannalla pomppiminen tarjosivat aluksi ihan riittävän harjoitteluympäristön. Lähdin liikkeelle ihan nollasta, en todellakaan ollut luonnostani lainkaan notkea, Saarela muistelee.

Pian Saarela ilmoittautui Tampereen Sisun voimistelukurssille. Voimistelu vankisti motorisia perustaitoja ja paransi liikkuvuutta, mutta poikaa hieman

harmitti tuntien tiukka työnjako.

– Me teimme juuri niin kuin ohjaajat sanoivat. Mietin usein, että haluaisin harjoitella jotain muuta kuin sitä, mitä juuri tietyn päivän oli ohjelmaan kirjattu. Niinpä aloin hakeutua aktiivisesti muiden trikkaajien seuraan ja luoda kontakteja siihen suuntaan, Saarela kertaa.

Trikkaus rantautui Suomeen Yhdysvalloista vuonna 2002. Tuosta alkaen trikkaajat ovat harjoitelleet aktiivisesti Nääshallissa Tampereella. Saarelakin löysi itsensä yhä useammin Nääshallista, jossa hän treenasi tunteja ja taas tunteja trikkaukseen kuuluvia voltteja, kierteitä ja erilaisia potkuja. Saarela liittyi trikkaajaryhmä Team Unitoon, ja hallilla hän tutustui myös yhteen nykyiseen työkaveriinsa, Riku Rikkoseen.

– Trikkaaminen on hyvin luovaa toimintaa. Kilpailuissa käytävissä battleissa eli kaksintaisteluissa ideana on näyttää omaa osaamistaan muutaman minuutin ajan niin hyvin kuin osaa. Liikkeitä ei ole säännelty mitenkään, vaikka tietysti lajiin kuuluu muutamia perusliikkeitä, esimerkiksi peruspotkut, takaperin voltti, tornado kick ja korkki, Saarela kertoo.

Saarela jatkaa, että jokainen trikkaaja harjoittelee ja myös tekee temppunsa eri tavalla. Tärkeää on, että jokainen voi harrastaa lajia omista lähtökohdistaan käsin.

– Joku tykkää tehdä enemmän voltteja ja muita voimistuksellisia temppuja, toinen taas pitää enemmän taistelulajimaisista potkuista. Ja tämä on ihan ok ja jopa suotavaa, Saarela sanoo.

Taistelua, voimistelua, katutanssia

Trikkaus yhdistelee elementtejä taistelulajeista, voimistelusta ja katutanssista. Laji syntyi Yhdysvaltain karateharrastajien piirissä, jotka halusivat liikesarjoihinsa enemmän näyttävyyttä yhdistämällä niihin akrobaattisia liikkeitä. Internetin ja erityisesti Youtuben yleistyminen 2000–luvun puolessa välissä alkoi levittää lajia tehokkaasti.

– Tavallisinta on, että lajin pariin tullaan sen jälkeen, kun on nähnyt jonkin hienon videon Youtubessa. Näin kävi minulle ja näin on käynyt monille muillekin.

Moni lajia aloittava saattaa pettyä huomatessaan, ettei näyttävien temppujen tekeminen onnistu tuosta vain. Laji aloitetaan riittävää lihaskuntoa rakentamalla ja maan tasolla tehtävillä potkuilla. Taitojen karttuessa aletaan harjoitella vaativampia liikkeitä, mikä vaatii ennen kaikkea motivaatiota. Laji vaatii myös hyvää lihaskuntoa ja notkeutta.

Lajin luonteeseen kuuluu, että trikkaajat toimivat yhteisönä ja järjestävät säännöllisesti kokoontumisia eli miittejä, joissa temppuja näytetään toisille. Yleensä kerran tai pari vuodessa järjestettävissä miiteissä saattaa nykyisin olla paikalla yli satakin harrastajaa.

Sunnuntaina suorana tv:ssä

Veli-Matti Saarela erosi Unito-ryhmästä puolitoista vuotta sitten ja perusti oman trikkaukseen perustuvan yrityksensä, Vellustan, samoihin aikoihin. Saarela on kiertänyt esiintymässä ympäri maailmaa lähes kymmenen vuoden ajan. Viimeisin matka, jolta hän kotiutui viime viikolla, suuntautui Bahrainiin.

– Esiinnyin Bahrainin kuninkaalle ja prinssi Charlesille. Kyllä se kieltämättä vähän jännitti.

Suurelle yleisölle Saarela on tuttu monista televisio-ohjelmista. Team Uniton kanssa hän oli mukana Talent Suomi -ohjelmassa vuonna 2011 ja viime vuonna hänet nähtiin Voitolla yöhön -kisassa. Parhaillaan mies on mukana Vellusta-porukan eli Carina Saarelan, Riku Rikkosen ja Anssi Nurmen kanssa Talent Suomi-kisassa. Ryhmä on edennyt semifinaaliin, joka lähetetään suorana lähetyksenä Nelosella tulevana sunnuntaina.