Viikko sitten vietimme tuhkakeskiviikkoa. Siitä alkaa paaston aika. Tuhkakeskiviikkoa edelsi laskiainen. Laskiaissunnuntai ja laskiaistiistai, joihin kuuluvat ainakin tietyt ruoat: hernekeitto ja laskiaispullat. Yhteisvastuukeräyksen hyväksikin niitä sai nauttia ainakin seurakuntataloilla. Kiitos taas kerran monille ahkerille vapaaehtoisille, jotka tämän mahdollistivat. Kiitos myös kaikille niille, jotka kävivät syömässä tai kahvilla ja näin edistitte yhteistä hyvää muun muassa keräyksen kohteena oleville ihmiskaupan uhreille ja pakolaisleireissä eläville lapsille ja nuorille.

Alkanut paastonaika päättyy pääsiäiseen, joka on suuri ilon juhla, Kristuksen ylösnousemuksen juhla. Sitä edeltää seitsemän viikon paasto ja myös pitkänperjantain suru, jolloin muistellaan ristiinnaulittua Kristusta. Jumala lähetti oman poikansa kuolemaan meidän ihmisten puolesta, sovittamaan syntimme ja antamaan meille iankaikkisen elämän. Pääsiäinen voi olla ilon juhla. Se on iloa lähestyvästä keväästä ja lisääntyvästä valosta. Monille se on muutama ylimääräinen tervetullut vapaapäivä.

Aina kun puheeksi tulee paastonaika, useat mieltävät sen tarkoittavan pelkästään ruokavalioasioita. On varmaan ihan hyvä asia miettiä niitäkin, jotta eläisimme mahdollisimman tervettä elämää. Ihminen, joka huolehtii itsestään, jaksaa huolehtia toivottavasti myös muista.

On varmasti hyväksi pysähtyä ajoittain pohtimaan sitä, mihin aikaamme käytämme. Arjen keskellä varsinkin niinä elämän kiireisimpinä vuosina, unohdamme helposti, mikä elämässä on oikeasti tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Kun on oikein kiire, tekee hyvää pysähtyä; Rukoilla, hiljentyä ja miettiä omaa elämäänsä.

Tärkeintä paaston aikana on muistaa lähimmäisiämme, ei vain käpertyä oman itsensä ympärille. Miettiä, mitä voisin tehdä kärsivän lähimmäisen hyväksi lähellä ja kaukana. Miettiä, mikä vie aikaa tärkeimpien asioiden toteuttamiselta. Paaston ei tarvitse olla suoritus ja armoton vaatimus itselle. Meillä on lupa hiljentää, harventaa ja vähentää, jotta voimme elää täydemmin. Meillä on lupa olla hyvä muille ja ennen kaikkea lempeämpi myös itsellemme. Jumala on antanut meille lahjaksi tämän yhden ainutkertaisen elämän.

Siunattua paaston aikaa ja pääsiäisen iloa!

Virpi Kangasniemi

Diakonissa

Pälkäneen seurakunta