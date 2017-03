Juhlakonsertti huipentaa SPR:n toimintapäivän

Sydänkuolemista suuri osa voidaan välttää, jos elottomaksi menneen potilaan tehokkaat elvytystoimet saadaan ajoissa käyntiin. Tilanteessa ei saa viivytellä, sillä hengenpelastus on kiinni minuuteista.

Perinteisen painelu- ja puhalluselvytyksen avuksi on olemassa laite, jolla voidaan antaa potilaalle sydämen toiminnan palauttavia sähköiskuja. Näitä laitteita on alettu sijoittaa myös julkisiin tiloihin, joissa ne ovat kenen tahansa käytettävissä. Sijoituspaikkoja ovat muun muassa ostoskeskukset, liikuntapaikat, konserttisalit ja isot työpaikat.

Elvytyskapinetta on tähän asti kutsuttu nimellä defibrillaattori. Vaikealta kalskahtava nimi ei ole helpottanut sen läpilyöntiä jokamiehen käyttöön. Ei, vaikka nimi on toisinaan lyhennetty deffaksi tai defiksi.

Onneksi laitteelle on vastikään annettu osuva suomenkielinen nimi: sydäniskuri. Nimi on hyvin kuvaava, sillä laitteen kohteena on sydän ja toimintaperiaatteena sähköisku.

–Yleensä sydänpysähdyspotilaan sydän on kammiovärinätilassa. Laitteella sydämen normaali rytmi voidaan palauttaa niin, että 50-75 prosenttia selviytyy tilanteesta, jos apuun päästään ensimmäisen 5 minuutin aikana, valistaa SPR:n Tampereen piirin ensiapu- ja terveystoiminnan päällikkö Pirjo Mattila, joka kävi hiljattain kertomassa SPR:n Aitoon osaston vieraana sydäniskurin käytöstä.

Soita ensin ja auta heti

Mattilan mukaan perinteinen elvytys antaa potilaalle lisäaikaa, jos sydäniskuria ei ole heti saatavilla. Sydämen normaalin rytmin palauttaminen vaatii kuitenkin yleensä sähköiskun.

–Jos henkilö on tajuton, eikä reagoi puheeseen ja ravisteluun, soita ensimmäiseksi hätänumeroon 112. Älypuhelimeen ladattu 112 Suomi -sovellus auttaa hätäkeskusta paikantamaan soittajan sijainnin ja apu tulee varmemmin oikeaan paikkaan, Mattila neuvoo.

Jos sydäniskuria ei ole, tai sitä ei saada välittömästi käyttöön, annetaan peruselvytystä rytmillä 30 painallusta rintalastan kohdalta ja 2 puhallusta.

Jos sydäniskuri on paikalla, se pitää ottaa rohkeasti käyttöön. Maallikkokäyttöön tehdyt laitteet ovat neuvovia malleja, joten tarvitsee vain kuunnella laitteen ohjeita ja toimia niiden mukaan. Jotkut kytkeytyvät päälle itsekseen, jotkut kytketään napista.

–Autettavan tulee olla selin makuulla, kovalla mutta ei metallisella tai vetisellä alustalla, hengitystiet avattuna ja rintakehä paljastettuna. Laite alkaa neuvoa heti, kun virta on päällä. Kaksi (joissakin malleissa yksi) itsestään liimautuvaa elektrodia kiinnitetään ohjeiden mukaan, kunhan mahdolliset rintakarvat on ajettu pakkauksesta löytyvällä partahöylällä, opastaa Mattila.

Kun elektrodit ovat kiinni potilaassa, laite analysoi sydämen toimintaa ja kertoo, onko sähköisku tarpeellinen.

–Mikäli isku on tarpeen, laite käskee auttajaa antamaan sähköiskun nappia painamalla. Analysoinnin ja iskun aikana auttaja ei saa koskea potilaaseen. Ensimmäisen iskun jälkeen neuvot jatkuvat ja iskuja toistetaan tarpeen mukaan.

Mattila vakuuttaa, että sydäniskurilla ei voi aiheuttaa autettavalle vahinkoa, mutta sen käyttämättä jättäminen saattaa johtaa kuolemaan.

Sydäniskureiden hinnat alkavat 1000 euron kieppeiltä. Mattilan mukaan noin puolellatoista tuhannella saa jo hyvän ja kahdella tonnilla huippulaitteen. Hän kannustaa hankkimaan niitä paikkoihin, joissa liikkuu runsaasti ihmisiä.

–Haastakaa vaikka paikalliset yritykset yhdessä hankintoihin.

SPR:n Aitoon osasto aikoo jalkauttaa tietoa sydäniskurista ja sen käytöstä kuntalaisten keskuuteen ensi keväänä Punaisen Ristin viikolla. Se järjestää 11.5. aiheesta tutustumis- ja harjoitustilaisuuden yhdessä VPK:n kanssa.