Lähes puolet valtuutetuista luopuu

Lähes puolet Pälkäneen valtuutetuista siirtyy vapaaehtoisesti sivuun huhtikuun kuntavaaleissa. 27-paikkaisen valtuuston jäsenistä vain 14 on ehdolla.

Suurimman yllätyksen järjestivät perussuomalaiset. Neljä vuotta sitten Pälkäneellä koettiin paikallinen jytky, kun perussuomalaiset saivat Pekka Kittelää lukuun ottamatta kaikki ehdokkaansa valtuustoon.

Raketin lailla valtuustoon noussut ryhmä lopahtaa kuitenkin ensimmäisen valtuustokauden jälkeen ja Pälkäneestä tulee yksi maan 13 kunnasta, joissa ei ole lainkaan perussuomalaisia ehdolla.

Kokonaan valtuuston jättävät edellisvaalien ääniharava Tero Ahlqvist, nimikaimansa siivittämänä kovan kannatuksen kerännyt Timo Soini sekä Hattulaan muuttanut Jari Laukkanen. Perussuomalaisten neljäs valtuutettu Jani Luukkonen siirtyi sitoutumattomana keskustan listalle, joka tulee keräämään osansa lähes 500 kodittomaksi jäävästä persuäänestä.

Keskustan ääniharavat luopuvat

24 ehdokkaan porukalla vaaleihin lähtevä keskusta sai kokoon lähes edellisvaalien pituisen listan. Moni keskustan äänestäjä joutuu kuitenkin etsimään uuden ehdokkaan, sillä ryhmän kolme ääniharavaa jättää valtuuston: kunnanhallitusedustajat Eveliina Hakala ja Heikki Rönni sekä valtuuston puheenjohtaja Petri Urkko eivät enää ole ehdolla. Keskustan päättäjistä puolet luopuu, sillä myöskään Juha Soukkio ei enää lähtenyt kisaan mukaan.

Myös kokoomusryhmästä neljä jättää vaalit väliin. Valtuusto menettää kaksi konkaria, kun 47 vuotta tauotta luottamustehtäviä hoitanut Jarkko Pihkala sekä Olavi Seppälä eivät enää asettuneet ehdolle. Lisäksi kokoomuslaisista paikkansa jättävät Ville Klasila ja Maisa Vehkalahti

Yli 40 prosenttia pääsee valtuustoon

Vaali-into on kaikissa ryhmissä edelliskertoja vaisumpaa. Pälkäneen 67 ehdokkaasta yli 40 prosenttia pääsee 27-paikkaiseen valtuustoon.

Perussuomalaisten lisäksi myöskään kristillisdemokraatit eivät ole lainkaan mukana vaaleissa. Edelliskerralla Pälkäneellä löytyi vielä kolme kristillisten ehdokasta.

Muissa ryhmissä on nyt yksi tai kaksi ehdokasta edelliskertaa vähemmän. Kokoomuksessa koettiin isompi pudotus, sillä edelliskerralla mukana oli 29 ehdokasta, nyt enää 21. Listan laatu sen sijaan on pikkupitäjälle poikkeuksellinen: Eero Laesterän ja Rainer Zeitlinin rinnalle päättäjäjoukkoon on tarjolla kolmaskin tohtori, kenraali Pertti Salminen Kyynäröltä.

Demarivaltuutetuista Hanna Keino ja valtuuston ainoa vasemmistoliittolainen Perttu Pohjanperä jättivät paikkansa. Tuoreita nimiä Pälkäneen ehdokaslistalla edustaa muun muassa Tervasaaren paperitehtaan pääluottamusmies Ari Reinikaisen poika Arto.

Kuntavaaliehdokkaat Pälkäneellä

Keskusta (24 ehdokasta) Matti Aaltonen, Jyrki Ahola, Hannu Alèn, Hannu Aspila, Taina Aspila, Raimo Giren, Lauri Heikkilä, Joonas Huuho, Jukka Kittilä, Mirva Kittilä, Eija Lankinen, Jukka Lindfors, Noora Lindstedt, Jani Luukkonen, Ilkka Naulapää, Timo Ojala, Markku Penttilä, Heli Puputti, Helena Romu, Matti Rulja, Mika Saksala, Paula Suksia, Satu Ukkonen, Outi Viitanen.

Kokoomus (21 ehdokasta) Janne Helmikkala, Matti Huomo, Erkki Hyöki, Tomi Hämäläinen, Reijo Keskinen, Tiina Kokkola, Markku Koskelo, Eero Laesterä, Henri Lehtola, Virpi Läärä, Antti-Jussi Mikkola, Otto Norokorpi, Jukka Ollikkala, Virpi Pohjola, Rita Poutanen, Jouko Saarikko, Kirsi Saarinen, Pertti Salminen, Juhani Rantanen, Timo Viitanen, Rainer Zeitlin.

SDP (14 ehdokasta) Maria Aho, Timo Ailio, Tom Hirmukallio, Pauliina Jaakkola, Hannu Kallio, Armi Köppä, Eero Lindholm, Risto Lindholm, Sari Naulapää, Iinamaria Nummela, Veikko Nummela, Arto Reinikainen, Sami Uusitalo, Hannu Viitanen.

Vasemmistoliitto (4 ehdokasta) Riitta Mukkulainen, Vilho Nikkanen, Ilmari Reskola, Veli-Matti Salakka.

Vihreät (4 ehdokasta) Jyri Kankila, Marjaana Laaksonen, Reetta Mathier, Heli Merimaa.

Luopujat

Kokoomus (4 valtuutettua 9:stä luopui) Ville Klasila, Jarkko Pihkala, Olavi Seppälä, Maisa Vehkalahti.

Keskusta (4/8) Eveliina Hakala, Heikki Rönni, Juha Soukkio, Petri Urkko.

Perussuomalaiset (3/4) Tero Ahlqvist, Jari Laukkanen, Timo Soini.

SDP (1/5) Hanna Keino.

Vasemmistoliitto (1/1) Perttu Pohjanperä.

Siirtyjät

Jani Luukkonen (PS – kesk)