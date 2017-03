Rakennusperinnössä mennyt on läsnä tulevassa

Pälkäneen pääkirjasto Arkissa on maaliskuun ajan nähtävänä kokoelma Jaakko Simolan rakennusperintöaiheisia kirjoja. Innokkaana kotiseudun, kulttuurimaiseman ja perinnerakentamisen ystävänä Simola on myös alan kirjallisuuden asiantuntija. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri oppiaineinaan kansatiede, taidehistoria ja museologia sekä tanssitaiteen maisteri. Hän työskentelee koreografina ja museoalalla.

– Olen miettinyt, miten voisin tukea täällä kotipaikkakunnalla kulttuuriympäristön hyväksi tehtävää työtä. Ja kirjoista on paljon iloa – miksi en jakaisi sitä muillekin, Simola sanoo.

Hän toteaa, että Pälkäneen rakennusperinnössä historia on vahvasti läsnä, mutta sitä ei ole brändätty niin kuin olisi voinut tehdä. Vanhaa on säilynyt arjen osana siten, että on [vain] jatkettu hyvältä tuntuvia perinteitä, mutta haluttaessa kehittämiseen riittää potentiaalia.

– Rakennusperintö ei ole muusta elämästä irrallinen asia, vaan se koskettaa kaikkia ihmisiä. Sen kautta avautuu koko ympäristö; se on olennainen tekijä siinä, miten hahmotamme menneisyyden ja nykyisyyden suhdetta, hän pohtii.

Kirja on kaunis

Jaakko Simola on keräillyt rakennusperintöön ja perinnerakentamiseen liittyviä kirjoja 1990-luvun alusta asti. Näyttelyyn hän valitsi kokoelmastaan 57 kirjaa.

– Koetin valita näyttelyn kirjat niin, että niistä muodostuisi hyvä skaala erilaisia näkökulmia. Samalla tuli tehtyä analyysi omasta kirjastosta, hän kertoo.

Kirjat kertovat perinnemiljöistä, restauroinnista, puutarhoista, tapeteista, sisustamisesta, hirsitalojen korjaamisesta, kartanoista, kirkoista, mummonmökeistä… Niistä löytyy historiaa, arkkitehtuuria, tekniikkaa, käytännön vinkkejä, tunnelmia ja unelmia.

Pöydällinen vapaasti selailtavaa suomalaista ympäristökauneutta houkuttelee tarttumaan kirjaan toisensa jälkeen. Ja kirjat ovat itsessään herkullisen kauniita – näkyy, että niitä tehdään huolella ja rakkaudella.

– Olen hankkinut kirjoja sekä opiskelua ja työtä tukemaan että puhtaasti omaksi ilokseni. Näyttelyyn pyrin valitsemaan erityisen paljon sellaisia, joita on mukava katsella: kauniita, runsaasti kuvitettuja ja helppolukuisia. Jonkin verran mukana on myös tutkimuksia, Simola kertoo.

Näyttelyn teokset eivät ole lainattavia, mutta näyttelypöydän vieressä on selailupöytä, jonka ääreen niitä voi istahtaa rauhassa [istahtaa] tutkimaan.

Vastuu laajenee

1990-luvun alussa, kun Jaakko Simola aloitteli opintojaan ja kirjakokoelmansa kartuttamista, kiinnostus vanhojen rakennusten kunnostamiseen ja perinnerakentamiseen eli Suomessa nousukautta.

Kuuluisan ”talotohtorin”, professori Panu Kailan oppeja omaksuttiin ja huonokuntoisia vanhoja rakennuksia ja kokonaisia perinnemiljöitä kunnostettiin innokkaasti.

– Nyt elämme hyvin erilaista aikaa kuin silloin. Kulttuuriympäristön arvostus ei välttämättä sisälly elämään, kun kamppaillaan suurten taloudellisten vaikeuksien kanssa. Yhteiskunnassa on meneillään iso muutos, emmekä tiedä, miten paljon voimavaroja rakennusperinnön hoitoon voidaan tulevaisuudessa käyttää, Jaakko Simola pohtii.

– Jatkossa on entistä tärkeämpää, että yksityiset ihmiset ja kansalaisryhmät ottavat vastuuta siitä, hän sanoo.

Hän kertoo huolestuvansa erityisesti sellaisten valtion ja kuntien omistamien arvorakennusten kohtalosta, joille ei ole enää käyttöä. Riittääkö niiden hoitoon kiinnostusta ja korkeisiin kiinteistökustannuksiin varoja?

– Rakennusperinnöstä huolehtiminen on myös iso eurooppalainen kysymys. Vastaavaa arvokeskustelua joudutaan nyt käymään kaikissa muissakin maissa, Simola huomauttaa.

Keski-Euroopassa rakennusperinnön aikaperspektiivi on huomattavan pitkä verrattuna Suomeen. Vaalittavaa rakennushistoriaa on säilynyt roomalaisajoilta asti.

– Meillä rakennusperintöä leimaa se, että Suomessa on jouduttu olosuhteiden pakosta rakentamaan kaikki monta kertaa uudelleen. Rakennuskantamme on nuorempaa kuin Keski-Euroopassa mutta omaleimaisuuden vaaliminen on täällä yhtä lailla tärkeää, Simola muistuttaa.

Pitkän linjan Suomi-kuvaa

Toivon näyttelyn innostavan Pälkäneen kirjaston kävijöitä löytämään aihepiiristä uusia näkökulmia ja tekemään tai tarvittaessa olemaan tekemättä liikaa työtä oman sydänhämäläisen ympäristömme hyväksi, Jaakko Simola kirjoittaa näyttelynsä esittelyssä.

Vaikka näyttelykirjat eivät koske erityisesti Pälkänettä tai Hämettä, ne vievät välttämättä ajatukset omaan lähiympäristöön. Juurevana kotiseutuihmisenä tunnettu Simola

muistuttaa sydänhämäläisen maiseman merkityksestä.

– Sydän-Hämeessä asumiskulttuurilla on juuret kivikaudelta asti, ja tämä seutu on ollut pitkän aikaa keskeinen alue Tampereen ja Hämeenlinnan välillä sekä pääkaupungista Sisä-Suomeen johtavan reitin varrella. Ihmisten Suomi-kuva on muotoutunut osittain tätä kautta, hän sanoo.

Hän jatkaa, että hämäläisessä kulttuurissa on aina otettu vastaan hyvinkin moderneja asioita mutta samalla pidetty kiinni vanhasta. Erilaisten toimijoiden jättämiä jälkiä on nähtävissä niin pitkältä ajalta kuin asutusta on ylipäätään ollut. Monipuolinen, rikas kulttuuri näkyy maisemassa.

Simola sanoo, että kulttuuriympäristö ei ole vanhakantaisuutta – siitä avautuu aina uusia näkökulmia ja siihen syntyy uusia kerroksia. Uuden rakentaminen vanhan rinnalle ei ole ongelma, kunhan suunnittelussa noudatetaan oikeaa rytmiä.

Perinteisessä hämäläisessä maisemassa on selkeät rajat ja vyöhykkeet. On järvet, järvenrantapuusto, pellot, teiden yhdistämä kylien nauha ja sitten korkeat harjut. Hämeessä on aina rakennettu maiseman ehdoilla: harjujen suojissa ja rantametsiköiden liepeillä on ollut hyviä rakennuspaikkoja, kun taas peltoja on tarvinnut säästää viljelyyn ja alavat rantamaat ovat olleet liian pehmeitä ja kosteita sopiakseen rakentamiseen.

– Silloin kun vyöhykkeitä ei ole rikottu, maisema on kaunis ja harmonia säilyy. Edelleen on arvokas taito osata rakentaa tällaiseen ympäristöön, Simola sanoo.