Kunta helpottaa nuorten palkkaamista kesätöihin

Pälkäneen kunta on työllistänyt vuosittain päiväkoteihin ja ulkoalueiden hoitoon viitisenkymmentä 16–18-vuotiasta nuorta. Kahden viikon kesätyöjakso on tarjottu nuorille, jotka eivät ole aiemmin olleet kunnan kesätöissä.

Kaikille pälkäneläisnuorille on kuitenkin vaikea järjestää mielekästä työtä ja opastusta kunnan yksiköissä. Siksi kunta on tukenut 16–18-vuotiaiden nuoren omatoimista työllistymistä pälkäneläisyrityksiin ja -yhdistyksiin. Nuorten palkkaamiseen vähintään kahdeksi viikkoa ja 60 tunniksi on maksettu 330 euron avustusta. Työnantaja on hoitanut työn mukaisen palkan sekä sivukulut.

Yrityksistä ei ole järjestynyt kesätyöpaikkoja toivotulla tavalla, koska avustuksen hakeminen on teettänyt työnantajalle paljon paperityötä: kuntaan on pitänyt toimittaa sopimus työllistämisestä, työsopimus, työllistämisavustushakemus ja todistus palkanmaksusta.

Viime kesänä tuen turvin työllistyi yrityksiin yhdeksän nuorta. Kunnan yksiköissä työskenteli 46 nuorta.

Nyt työllistämismallia on kehitetty yrittäjille helpommaksi ja riskittömämmäksi. Jatkossa kunta tekee nuoren kanssa työsopimuksen ja yrityksen kanssa edelleensijoitussopimuksen. Samalla noin 80 euron sivukulut nuorta kohti siirtyvät kunnan hoidettavaksi.

Yksi työnantaja voi saada tuen kolmen eri nuoren työllistämiseen kahdeksi viikoksi, jonka jälkeen yritys voi itse palkata nuoren pidemmäksi aikaa. Omaa lasta ei voi ottaa tuen turvin töihin, mutta yrityksen kotipaikkaa ei rajata enää yhtä tiukasti kuin aiemmin: nuoret voivat hankkia työpaikkoja myös muista kuin pälkäneläisyrityksistä