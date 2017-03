Teemu Keskisarja vierailee Sahalahdella

Kirjailija Indrek Hargla tunnustautuu Agatha Christie -faniksi.

‒ Hän on epäilemättä kaikkien aikojen paras dekkarikirjailija. Hänen ansiostaan perinteisen salapoliisin arkkityyppi on todella vahva. Christie on keksinyt ja kirjoittanut kaiken oleellisen. Minä voin yrittää luoda omiin kirjoihini omintakeisen sielun ja hengen, mutta en halua irtautua traditiosta, sanoo Hargla.

Hän myöntää vierastavansa dekkarigenren uudempia suuntauksia ‒ poliisiromaaneja, jotka keskittyvät motiivien analysointiin, yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja päähenkilöiden ihmissuhdeongelmien vatvomiseen. Pieni piikittely kohdistuu viime vuosina suureen suosioon nousseeseen pohjoismaiseen, erityisesti ruotsalaiseen ja norjalaiseen, rikoskirjallisuuteen.

Indrek Hargla aloitti scifi- ja tieteiskirjailijana. Sittemmin tyylilaji vaihtui dekkareihin.

Luonnollinen valinta Harglan kirjojen näyttämöksi oli Tallinna, jossa puitteet olivat valmiina ja ympäristö monille lukijoille tuttu.

Poikkeuksellisiksi Harglan dekkarit tekee tapahtumien aikakausi: kirjat sijoittuvat keskiajalle, tarkemmin sanottuna 1400-luvulle.

Sahalahden kirjanystävillä oli Tallinnan retkellään hieno tilaisuus viettää iltapäivää Indrek Harglan seurassa. Kirjailija puhui ilmiselvästi mieluummin kotikaupunkinsa menneisyydestä kuin itsestään: eikä ihme – Viron ja Tallinnan monivaiheisen historian parissa ei totisesti pääse pitkästymään.

Hargla johdatteli kirjanystävät myös kävelyretkelle dekkariensa tapahtumapaikoille. Kirjojen päähenkilön, apteekkari Melchiorin, Tallinna on yhä vahvasti läsnä vanhankaupungin kaduilla, vaikka kuvitelluista tapahtumista onkin kulunut jo useampi sata ajastaikaa.

‒ Keskiajalla ei ollut etsiviä eikä pahemmin edes tutkittu rikoksia. Historia kuitenkin kiehtoo minua. Kirjailijana minulla on mahdollisuus ja vapaus sijoittaa rikosromaanin muoto keskiaikaiseen miljööseen, toteaa Hargla.

Indrek Hargla piirtääkin kirjoissaan erinomaista ja elävää ajankuvaa. Apteekkari Melchior on ansainnut kotikaupungissaan kaupunkilaisten luottamuksen ja siksi merkittävän aseman, vaikka ei kuulukaan varsinaiseen porvaristoon, saati sitten aatelistoon. Selväjärkinen ja nokkela apteekkari viihtyy mutkikkaiden rikosarvoitusten parissa.

Jotkut arvioijat ovat verranneet Melchioria Christien Hercule Poirotiin. Totta onkin, ettei Melchior -tarinoissa turhaan rymistellä: Melchior, kuten Poirotkin, on se joka tulee paikalle ja esittää ne oleelliset kysymykset, joita kukaan muu ei ole osannut kysyä ja ratkaisee arvoitukset.

Apteekkari Melchiorin tutkimuksia on ilmestynyt ja suomennettu viiden kirjan verran. Hargla lupaa sarjalle jatkoa, kuudes kirja on työn alla.

Sahalahden kirjanystävien lukupiirissä mielipiteet näistä dekkareista – kuten tavallista – jakautuvat, mutta ainakin historiallisen romaanin ystäville niitä voi ehdottomasti suositella.