Aarne Heino Luopioisten Sotaveteraanien uusi kunniapuheenjohtaja

Onnettomuuden jälkeen kootaan pian vertaistukea tarjoava kriisiryhmä. Tapahtumien purkaminen samassa tilanteessa olleiden kesken auttaa käsittelemään traumoja.

Ehkä sekin oli eräänlainen vertaistukiryhmä, kun sodan kokeneet miehet kokoontuivat aikanaan yhteen.

– Veteraanimajalla syötiin, juotiin, laulettiin ja pidettiin hauskaa, kolmekymmentä vuotta Luopioisten sotaveteraanien naisjaostoa johtanut Saara Järvinen muistelee.

Anja Körhämö arvelee, että naisväen mukanaolo rauhoitti miehiä sopivasti. Hän tosin ehti miehensä August ”Aku” Körhämön kanssa harvoin mukana Kukkialla Mustilahden rannalla sijaitsevalla majalle. Kunnan päättäjänä toiminut Aku oli silti tärkeä tekijä veteraanijärjestössä. Hän oli kohta sodan tauottua kokoamassa kirjaa Luopioisten miesten sotapäiväkirjoista ja järjestämässä veteraaneille monia juhlia.

– Seuratalolla saatettiin keittää soppaa parille sadalle hengelle ja tanssit oli päälle, Anja Körhämö muistelee.

Arpajaiset ovat aina kova sana

Anja Körhämö ja Saara Järvinen edustavat veteraaniyhdistyksen tärkeää naisvoimaa. Körhämö on ollut leski jo 19 vuoden ajan. Järvinen ei lähtenyt mukaan miehensä rinnalla, vaan kannattajajäsenenä.

– Olimme aikanaan hetken pois Luopioisista. Kun palasimme, ystävät alkoivat touhuta, että tule mukaan naisjaostoon, Saara Järvinen muistelee.

Hänet valittiin Luopioisten sotaveteraanien naisjaoston puheenjohtajaksi vuonna 1983. Järvinen jatkoi tehtävässä vuoteen 2013, kunnes naisjaosto lakkautettiin.

Veteraaniyhdistyksen aktiivisimpiin toimijoihin edelleen lukeutuva Järvinen tunnetaan etenkin ”kerjuukierroksistaan”: arpajaisvoittoja kertyy kassitolkulla, kun Saara kiertää yrityksissä.

– Mielelläni minä menen ja mielellään yritykset antavat. Arpajaiset ovat aina olleet kova sana. Niiden avulla on kerätty melkoinen potti veteraanien toimintaan. Harva menee ohi, kun pari kertaa kesässä myymme arpoja Luopioisten torilla.

Nuoret eivät innostu mukaan

Kun Luopioisten sotaveteraanit sunnuntaina 15. toukokuuta viettävät 50-vuotisjuhliaan, pöytiin katetaan yhdistyksen omat pöytäliinat. Nekin syntyivät Saara Järvisen yrityskierroksella. Sillä kertaa Järvinen ei kysynyt Helmipainosta arpajaispalkintoja, vaan kangaspakkaa.

– Pyysin painamaan veteraanien logot kankaan reunoihin. Kalevi Helminenhän painatti koko pakan. Kun menin hakemaan kankaita ja kysyin, mitä se maksaa, Kalevi sanoi, ettei hän veteraaneilta mitään ota.

Saara Järvinen leikkeli ja ompeli kankaasta veteraaneille omat pöytäliinat, jotka ovat juhlistaneet montaa tilaisuutta.

– Kohta pöytäliinojen valmistuttua sahalahtelaisveteraanit olivat kylässä. He ihastelivat, että mistäs tällaisia saa. He toivat oman lakanapakan ja painattivat myös omat liinat.

Saara Järvinen kuuluu aktiivisiin naisiin, jotka toimivat monessa yhdistyksessä: pusero vain vaihtuu, kun he siirtyvät punaisen ristin talkoista marttojen kautta veteraaneihin.

– Mutta nuoria ei ole oikein koskaan tahtonut saada mukaan edes keittiölle tai leivontatalkoisiin, vaikka kuinka pyytää ja kerjää.

88 vuotta täyttävä Saara Järvinen toimii edelleen huvitoimikunnan vastaavana ja tekee monenlaista yhdistyksen hyväksi. Veteraanit alkavat olla jo yli yhdeksänkymppistä, eikä heistä ole enää yhdistysaktiiveiksi. Siksi vetovastuu on siirtynyt seuraaville sukupolville.

Vuonna 2010 puheenjohtajana aloittanut Timo Ailio on ensimmäinen Luopioisten sotaveteraaneja johtava kannattajajäsen. Ennen häntä puheenjohtajana ovat toimineet Toimi Kontio, Jalo Keskinen, Matti Pajunen, Aarno Takala, Sulo Alenius, Aimo Tuominen, Risto Kankaanpää ja Matti Saarinen.

Rintamamiesveteraanit tavoittivat paremmin

Sotaveteraaniyhdistys perustettiin Luopioisiin vasta reilut parikymmentä vuotta sotien jälkeen. Veteraanien asiaa ajanut aseveliliitto oli pitänyt lakkauttaa sotien jälkeen. Parikymmentä vuotta rauhanomaista rinnakkaiseloa Neuvostoliiton kanssa liennytti asenteita sen verran, ettei veteraanitoimintaa enää pidetty neuvostovastaisena tai fasistisena.

10. toukokuuta 1966 perustetun sotaveteraaniliiton paikallisyhdistyksen vetovoima ei ollut alkuun kovin kummoinen. Perustamisvuoden aikana reilusta tuhannesta luopioislaisveteraanista vain 34 liittyi jäseneksi.

Pari vuotta myöhemmin perustettu rintamamiesveteraaniyhdistys otti paremmin tuulta. Se kasvoi nopeasti aktiivisen johtajansa Olavi Jokelan johdolla.

Toisaalta osaston toiminta myös hiipui nopeasti Jokelan mukana. Jäsenet siirtyivät vähitellen sotaveteraaneihin ja rintamiesveteraanien osasto lopahti lopullisesti 1990-luvulle tultaessa.

Vanhin Luopioisissa toiminut veteraaniyhdistys oli Sotainvalidien Veljesliiton Luopioisten osasto, joka perustettiin 29.4.1945. Sen toiminta päättyi helmikuussa 2016

Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi talvi- ja jatkosodan veteraani panssarijääkäri Toivo Meskanen ja viimeisenä sankarivainajan poika Aulis Jaakkola. Sotainvalideja on Luopioisissa elossa kaksi. Heidän asioitaan hoitaa nyt Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piiri.

Veteraanimajasta luovuttiin vuonna 2010

Sotaveteraanien toiminta oli Luopioisissa vilkkaimmillaan 1970-luvulla alkaen. Veteraanit keräsivät varoja toimintaansa arpajaisten lisäksi myös paperinkeräyksillä ja myyjäisillä. Rahaa tarvittiin monenlaisiin retkiin ja iltamiin, joita järjestettiin muun muassa Puutikkalassa ja Rautahovissa. Retkillä kuljettiin Norjassa saakka.

Toiminta keskittyi veteraanimajalle, joka rakennettiin Kukkian rantaan vuonna 1972.

– Majalla pidettiin kesäpäiviä, joissa järjestettiin mato-onkikisoja, paistettiin makkaraa, saunottiin ja uitiin. Hauskaa oli aina, ja arpajaiset piti aina olla sielläkin, Saara Järvinen muistelee.

Puutalkoissa tehtailtiin polttopuita pitkäksi aikaa. Varusmiehiltä saatiin tarvittaessa apua; he kävivät muun muassa korjaamassa laiturin.

Vuosikymmenten varrella majan käyttö hiipui. Vähitellen se muuttui rasitteeksi, ja viisi vuotta sitten siitä luovuttiin.

Nuorinkin veteraani täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Ikääntyvät jäsenet eivät enää jaksa reissata ja osallistua. Yhdistys on alasajovaiheessa, mutta toimintaa on paljon. Veteraanien lisäksi se on kääntänyt katseensa leskiin, joita on iso osa jäsenistä. Veteraaneja on enää 15 ja naisia kaksi.

Yli yhdeksänkymppiset veteraanit alkavat olla sellaisessa kunnossa, ettei kuntoutuksiinkaan ole enää lähtijöitä.

– Lääkäri kyseli perään, kun peruin viimeisen Ikaalisten jakson. Sanoin, että edelliskerralla vaimo lihoi kuntoutuksessa viisi kiloa. Siellä pidetään liian hyvänä, ja kohta pitää ruveta kotona ovia leventämään, aitoolainen Väinö Lääkäri nauraa.

Viime vuonna Luopioisten sotaveteraanit tarjosivat jäsenilleen jalkahoitoa. Kaikkiaan 38 tarttui tarjoukseen.

Väinö Lääkäri: Sotien aikaan tuli marssittua riittävästi

Syvärin alajuoksulta Kilpisjärvelle

– Minä olen ollut aina vähän huono toimija. Sodan jälkeen Aitoossa houkuteltiin mukaan marsseihin. Sanoin, että olen marssinut tarpeeksi: Syvärin alajuoksulta Kilpisjärvelle. Se piisasi minulle. Ja kun rauhan puolustajat keräsivät nimiä, sanoin, että olen riittävästi tapellut rauhan puolesta, aitoolainen Väinö Lääkäri muistelee.

Hän ei ollut täyttänyt vielä 18 vuotta astuessaan palvelukseen huhtikuussa 1943. Tammelan koulutuskeskuksesta tie vei linnoitustöihin Salpalinjalle ja syksyllä konekiväärimieheksi 15. prikaatiin.

Raskas työ ja kova koulutus hoidettiin laihoilla eväillä, sillä sodan rasittamassa maassa oli pulaa kaikesta.

– Pojat litkivät töpinässä keitettyä perunasoppaa ja kirosivat, mitä ihmeen klimppejä siinä on seassa. Kävi ilmi, että ne olivat telttaa. Olivat kai piruuttaan pistäneet, kun ei enää ollut, mistä keittää ruokaa, Väinö Lääkäri muistelee.

Talvella Aunuksen sairaalareissu ja lyhyt loma tarjosivat pienen tauon koulutuksesta. Nyt reilut 70 vuotta myöhemmin mies myöntää, ettei hänellä silloin ollut köhää kummempaa.

Vihollinen kaivoi tunnelin

Väinö Lääkärin yksikkö otti vastuun Ilosen kulmasta, johon Ruben Laguksen porukka oli ehtinyt tehdä korsut.

Venäläiset olivat siinä kohdassa päässeet Syvärin yli. Kun heitä ei saatu lyötyä takaisin, suomalaiset tyytyivät tilanteeseen asemasodan ajan.

– Laguksen porukka oli tehnyt väkivaltaisia tiedusteluitaan, mutta me ei ammuttu kuin silloin kun tarvitsi. Linjojen välissä ollutta hevostallia me koitettiin polttaa, mutta sekään ei syttynyt kunnolla.

Kapeimmassa kohdassa linjojen välissä oli vain 80 metriä.

– Pojat soittelivat grammarilla levyjä penkalla ja huutelivat naapurille, että älkää rikkoko peliä, sillä sen olisi voinut helposti ampua rikki, Väinö Lääkäri kertoo.

Venäläiset järjestivät kuitenkin yllätyksen: he kaivoivat asemien ali tunnelin, ja pääsivät sen kautta yllättämään suomalaiset.

– Kaivuutouhua ei huomattu, koska he huuhtoivat maat Syväriin. Viisi korsua he ehtivät vallata ja räjäyttää meiltä, ennen kuin heidät saatiin lyötyä takaisin.

Viimeisenä viivyttämässä

Väinö Lääkärin yksikkö ei jäänyt kesällä 1944 pahimman suurhyökkäyksen jalkoihin, vaan venäläiset kokosivat voimansa yläjuoksun suunnalle. Sitä ei tosin juoksuhaudoissa voinut tietää.

– Kuuntelimme monta yötä, kun tavaraa kuljetettiin lossilla Syvärin yli. Luulimme, että sieltä tulee kohta kranaattia niskaan. Mutta todellisuudessa vihollinen veikin tavaraa pois.

Hyökkäystä osattiin odottaa, ja siksi Lääkärinkin yksikkö vetäytyi ajoissa kauemmas.

– Ympärillä oli vetelää suota, jonka poikki kulki kapulatie. Pelkäsimme, ettemme pääse pois, jos siihen ammutaan sulku.

Vetäydyttäessä Lääkäri oli viimeisiä miehiä, joka jäi asemiin yhdessä tykistön tulenjohtajan kanssa.

– Olin niin kova soittamaan suutani, että minut määrättiin viivyttämään.

Lopulta läpimurto tapahtui erillispataljoona 15:n kohdalla. Venäläiset pääsivät selustaan, ja vetäytymisen kanssa tuli kiire.

– Meidän piti lyödä vihollinen takaisin. Juhannusyön aattona oli mahdottoman kylmä yö, korkeintaan viisi astetta. Meidän piti ruveta hyökkäämään ison ruismaan poikki, mutta sehän oli täynnä ryssiä. Ei me mitään voitu, vaan koko komppanian oli tultava karkuun. Venäläiset pommittivat siinä yhteydessä palopommeilla puukylää, ja siitäkin Suomi joutui maksamaan sotakorvauksia, koska me muka olisimme sen polttaneet.

Mannerheimiin luotettiin kuin vuoreen

Pahimmalla hetkellä Mannerheimin nousu presidentiksi nostatti henkeä rintamalla.

– Sillä oli iso henkinen merkitys. Mannerheimiin luotettiin kuin vuoreen. Kaikki uskoivat, että kyllä asiat nyt selviävät, Väinö Lääkäri muistelee.

Hänen sotansa ei loppunut välirauhaan, vaan yksikkö lastattiin karjavaunuun ja kuljetettiin Lappiin häätämään saksalaisia. Se vaati vielä monta turhaa uhria.

– Suomalaisupseerien olisi pitänyt ensi töikseen hajottaa saksalaisten jälkeensä jättämät viinavarastot. Koko porukkahan oli humalassa, kun miehet pääsivät niihin käsiksi. Monta suomalaista kaatui turhaan viinan takia.

Lääkäri muistelee, kuinka Kemin valtauksen jälkeen kaupunkiin palailleet siviilit paheksuivat, kun sotilaat eivät keränneet edes kaatuneita pois pelloilta.

– He eivät tajunneet, että miehet olivat sammuneet sinne juovuksissa.

Sodan kauhuja huuhdottiin mielestä myös rauhan saavuttua, ja viina vei vielä monta veteraania.

Sota jätti jälkensä

Sota jätti jälkensä miehiin. Väinö Lääkäri kertoo isänsä kanssa riitaantuneesta keskipohjalaisnuorukaisesta, joka lähti salaa sotaan, eikä suostunut palaamaan kotiin edes talvisodan jälkeen. Hän lähti SS-mieheksi Saksaan ja liittyi jatkosodassa suomalaisjoukkoihin.

– Häneltä oli mennyt hermot niin, että hän ei pystynyt nukkumaan silloin kun oli rauhallista. Mutta taiteluissa hän oli kuin kotonaan. Muistan, kuinka Lemetissä hän oikein lauleskeli, kun pääsi vihdoin linjaan. Kun sota loppui, hänet vietiin Oulun mielisairaalaan.

Sodan aikaan monen kohtalo oli vielä karumpi. Tiukassa paikassa taistelumoraalia yritettiin ylläpitää kenttäoikeuden ratkaisuilla.

– Meidänkin porukasta ammuttiin yksi hevosmies Nietjärvellä. Kirjoista ei näitä tapauksia löydy. Silloin pojat puhuvat, että teloitettuja olisi ollut yhteensä kuusi, kahdeksan tai jopa yhdeksän.

”Monttumiehille” ja huoltojoukoille omat järjestöt

Väinö Lääkäri ei toiminut kovin aktiivisesti sotaveteraaniyhdistyksessä.

– Kerran taisin käydä savusaunassa. Mutta aina olen ollut hengessä mukana ja toimintaa kannattanut, vaikka olenkin ollut huono lähtemään mukaan.

Monien muiden tapaan Väinö Lääkäri lähti aikanaan ensin Aimo Tuomisen vetämään rintamamiesveteraanien yhdistykseen ja siirtyi sotaveteraaneihin vasta kun rintamamiesveteraanien toiminta alkoi hiipua.

Lääkäri muistelee, että rintamamiesveteraani- ja sotaveteraaniyhdistysten kahtiajako olisi aikanaan liittynyt porvariston ja vasemmiston väliseen kisailuun. Lääkärin mielestä kahdelle yhdistykselle olisi ollut tarvetta, mutta rintamalinjan ei olisi pitänyt perustua poliittisiin mielipiteisiin, vaan sotakokemuksiin.

– Olisi alun perin pitänyt olla erikseen oma yhdistys monttumiehille ja oma huoltoporukoille, lotille ja muille. Nyt veteraaneihin tuli mukaan paljon sellaisiakin, jotka eivät ole koskaan vihollista nähneetkään.

Veteraanijärjestöjen alkutaipalella olikin eripuraa siitä, kenet pitäisi hyväksyä mihinkin järjestöön. Siksi esimerkiksi Luopioisten veteraanimatrikkelin tekeminen ei olisi onnistunut vielä muutama vuosikymmen sitten.

Moneen yhdistykseen jakautuminen jakoi myös resurssit monen toimijan kesken. Lääkärin käsityksen mukaan sotaveteraaniyhdistykset olivat huonoissa varoissa varsinkin sotainvalideihin verrattuna.

Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlaa vietetään 15.5.

Luopioisten sotaveteraanien 50-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina 15.5.. Päivä alkaa kello 10.40 seppeleenlaskulla sankarihaudalle ja kello 11 Luopioisten kirkossa vietettävällä jumalanpalveluksella.

Ennen kello 13 alkavaa juhlaa järjestetään seuratalolla kenttälounas ja onnitteluiden vastaanotto. Juhlassa puhuu kenraaliluutnantti Mika Peltonen ja tervehdyssanat lausuu Timo Ailio. Lisäksi kuullaan veteraanin, veteraaniliiton, kunnan ja seurakunnan tervehdys.

Musiikista vastaavat Soilat, Rautajärven koulun bändi ja Pienimäki & Kuukkula Team, joka soittaa myös juhlan ja kahvien jälkeen alkavissa tanssiaisissa.

Juhlan yhteydessä jaetaan kunniamerkkejä: Eino Bärling, Pentti Evikoski, Vieno Koivulahti, Jalmari Lehtinen, Erkki Lindholm, Väinö Rajala, Eero Rauhamaa, Erik Tulokas ja Matti Tuoresjärvi palkitaan Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan mitalilla.