Entiselle Kuhmalahden kunnantalolle on löytynyt uusi omistaja. Kangasalan kunnan pitkään kaupittelema kiinteistö Pohjassa on myyty 37 000 eurolla. 380-neliöisen rakennuksen tontin koko on reilu 0,3 hehtaaria.

Kunnanhallitus hyväksyi saamansa ostotarjouksen maanantaina.