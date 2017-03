Martat kutovat lämmikettä pikkuvarpaille

–Yhden ainoan kerran olen joutunut sanomaan, että pistäkää pojat pullot piiloon. Kyllä siinä vähän jännitti mennä ringin keskelle, mutta hyvällä sain asian järjestettyä. Pyytelivät kovasti anteeksi ja tekivät, mitä sanoin, Sari Keskinen kertaa Salmentaan lavalla sattunutta järjestyksenpalautusta.

Tuo pullojupakka on jäänyt harvinaiseksi poikkeustapaukseksi sinä aikana, kun Keskinen on toiminut järjestyksenvalvojana Sahalahden Marttojen järjestämissä tansseissa. Suviviikon lauantaina kun on pistetty jalalla koreasti jo kymmenen vuoden ajan.

Sari Keskinen on seissyt lavan ovella kaikki kymmenen kertaa, Manna Aakkula melkein yhtä usein. Molemmat naiset luottavat ongelmatilanteissa puhumisen voimaan.

–Me olemme molemmat sen verran lyhyitä, ettei meillä muuta keinoa edes ole, noin 160-senttiset naiset nauravat.

–Puhetta meiltä kyllä tulee, he lisäävät.

Halauksia ja

matonkuteita

Naiset toivottavat tanssinhaluiset tervetulleiksi lavan ovella. Sisälle pikaisesti kurkkaamaan pyytävä saa luvan vilkaista, mikä on lavalla meininki ja keitä siellä jo on. Moni tulija halaa Keskistä lämpimästi.

–Minä olen tällä lavalla pyörinyt lapsesta saakka. Tämä on monesti kesän ainoa kerta, kun tapaan täälläpäin asuvia tuttuja, hän selittää.

Ovinaiset vilkaisevat myös rappusia ylös nousevien ranteita tarkistaakseen, onko sisäänpääsy maksettu. Leiman korvaajana toimii hyvin marttamainen ratkaisu, ranteen ympärille sitaistu matonkuteen pätkä.

–Minä en saanut itse tätä solmittua, sanoo Eino Suhonen ja näyttää kättään, jossa kaikki sormet eivät ole tallella.

Orivedeltä liki 70 kilometrin päästä Salmentaan lavalle Anja-vaimonsa kanssa ajanut mies kertoo 13-kesäisenä opetelleensa tanssimaan juuri tällä paikalla. Pari on tavannutkin toisensa tansseissa, ei tosin Salmentakana, vaan Rönnissä.

–Tanssiminen on mukavaa liikuntaa, Kajaania myöten humpalla käyvä pari mainitsee.

Kesälavan tunnelmaa

Matti Rauhalahti ja Sandra vetävät esiintyjänurkkauksessa kolmen vartin settejä, joiden välissä levymusiikki tarjoaa tahteja tanssijoille. Mennään foxia, keinuvaa valssia, tangoa ja jopa polkkaa, joista muodostuu perinteisen musiikin tanssi-ilta parketilla pyörähtelijöille.

–Meiltä ei polkka mene, muut kyllä, tamperelaiset Anne ja Vesa Nurmi mainitsevat mieltymyksistään.

Salmentaan lava on Nurmille tuttu paikka jo monilta aiemmilta kesiltä. Anne Nurmi on pyörinyt lavalla jo lapsena, jolloin siellä oli soittamassa oma pappa.

Järjestyksenvalvojiakin kumarretaan välillä parketille. Sinne he mielellään menevätkin, kunhan tanssivuorot osuvat niin, että toinen heistä on ovella hoitamassa varsinaisia tehtäviä.

Ulkopöydissä

istutaan iltaa

Kaikilla Martta-tansseihin tulleilla ei ole edes aikomusta ostaa lippua. Heille riittää ulkopöydän ääressä istuminen ja tuttujen kanssa juttelu lavalta tulvivan musiikin luodessa samalla iltaan mukavaa taustatunnelmaa.

Kaikkia kävijöitä ajatellen ja erityisesti näitä illanistujia varten Martat haluavat panostaa monipuoliseen pikkupurtavatarjontaan. Myynnissä on ainakin grillimakkaraa, marjapiirakkaa ja vohveleita suolaisella tai makealla täytteellä.

–Jokainen tuo jotakin. Yksi keittää kahvit, toiset leipovat, minulla on nämä vohvelit, Eija Höysniemi luettelee taikinaa sekoitellen.

Ihan koko tanssi-ilta ei pyöri Martta-vetoisesti. Grillipuolta hoitaa Mannan puoliso Juri Mynttinen ja järjestyksenvalvojan kaksikielistä laattaa kantaa rintapielessään myös Salmentaan VPK:n varapuheenjohtaja Mikko T. Niemi.

Kymmenvuotistanssien kunniaksi Sahalahden Martat ovat päättäneet antaa illan tuoton hyväntekeväisyydelle kohteina lapset Taysin lastenosastolla ja vanhukset Pentorinteessä.