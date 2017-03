Muistoja menneestä Satumaiden Suomesta

Syksyinen lauantai 8. lokakuuta on Kangasalan Pirtillä todellinen tapahtumapäivä. Kello 14 alkaa kaikille lapsille ja lapsenmielisille sopiva Sirkusaiheinen Show, jossa esiintyvät taikuri Mika Väkeväinen ja Hanuri-Pelle.

Illalla kello 18 lava on puolestaan avoin kaikille soittotaitoisille. Open Stage -tapahtumaan jokainen voi tulla esiintymään oman soittimensa kanssa. Tilaisuuden juontaa harmonikkataituri Olavi Niemi. Illan tilaisuuteen pääsy on vapaa ja väliajalla on mahdollisuus nauttia kahvit.

Molemmat tapahtumat järjestää Kangasalan Nuorisoseura ry.