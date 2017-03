Kehno systeemi toi Viestin piristyneen LP:n vastustajaksi

Pälkäneen Luja-Lukko sai kauden viimeisiin otteluihinsa legendaarisen vahvistuksen, kun Sami Juvonen tuuraa lääkäriksi valmistunutta Juhani Salmista passarin tontilla. Kuntosarjassa viime vuodet jäähdytellyt Juvonen syttyi nopeasti kakkossarjan tunnelmaan ja johdatti sunnuntaina Luja-Lukon 3–1 -vierasvoittoon Loimaalla.

Perjantaina Juvonen saapuu yhteiskoululle, kun Luja-Lukko isännöi kauden viimeisessä kotiottelussaan Aitolahden Rientoa. Kotijoukkue lähtee otteluun paineetta, sillä Loimaan voiton ansiosta putoajan paikalle on jäämässä Jankko ja Luja-Lukko on varmistamassa kakkossarjapaikkansa pelaamalla.

Myös joukkueen kolhittu itseluottamus ja yhteispeli saivat lääkettä Loimaalta. Pälkäneläiset esittivät hyvää ja rauhallista peliä kolmoserän nukahdusta lukuun ottamatta: kotijoukkue karkasi 12–0 johtoon, joten erä oli taputeltu jo siinä vaiheessa.

– Syöttövirheitä tehtiin taas ihan liikaa, mutta muuten peli oli kelvollisen näköistä, Marko Pajunen sanoo.

Hän nostaa ottelun onnistujiksi Miikka Purasen ja Juho Viitalan. Myös Sami Juvonen löysi nopeasti yhteisen juonen uuden joukkueensa kanssa. Lähes junnuporukkaan asettunut veteraani hoiti tonttinsa ammattimiehen varmuudella.

Pelinjohtaja tunnettiin huippuvuosinaan piiskurina, joka vaati paljon kanssapelaajiltaan. Myös pälkäneläispelaajat pääsivät Juvosen isälliseen opastukseen. Junnut kuuntelivat nöyrästi lajilegendaa, jolla on tilillään enemmän liigaotteluita kuin muulla porukalla pelejä yhteensä.

Voittoja tiedossa, jos fiilis pysyy

Alavireisesti sujuneen kakkossarjakauden päätteeksi on tarjolla valoa, sillä Luja-Lukon joukkuepeliin on taas löytynyt yhteinen sävel. Kurssin kääntäminen on ollut vaikeaa kesken kauden ja etenkin kesken pelin. Nuoret pelaajat pitävät penkittämistä rangaistuksena henkilökohtaisista virheistä, vaikka tarkoituksena on vain hakea vaihtojen avulla muutosta joukkueen pelitapaan.

– Taidosta ei ole ollut missään vaiheessa kiinni, vaan kokonaisuudesta ja joukkuepelistä, Marko Pajunen sanoo.

Hän uskoo, että jos joukkue pystyy pitämään fiiliksensä, se saa lopetettua kautensa voittoputkeen.

Tappioiden värittämä kakkossarjakausi käynnistyi syksyllä lupaavasti, kun Aitolahden Riento ja Loimaan Jankko kaatuivat avausotteluissa. Sen jälkeen seurasi synkkä 12 tappion putkiputki, joka katkesi vasta alemman jatkosarjan Loimaa-kohtaamisessa.

Alemmasta jatkosarjasta pudotuspeleihin tiensä selvitti Lempäälän Jyry. Muut neljä joukkuetta kohtaavat toisensa vielä kertaalleen putoamiskarsinnassa, jonka alkajaisiksi pälkäneläiset kukistivat Loimaan. Jankko-voitto oli kauden kolmas.

Viimeisessä kotiottelussa perjantaina kello 20 kohdattava Aitolahden Riento on astetta kovempi vastus, sillä se kamppaili pudotuspelipaikasta Lempäälän kanssa loppuun saakka.

Luja-Lukko toivoo, että kapellimestari Sami Juvonen sytyttää yhteiskoulun samanlaiseen hurmokseen kuin 150 katsojaa salille viime vuonna vetänyt tähtihakkuri Olli-Pekka Ojansivu.

Lentopallo, kakkossarja

Loimaan Jankko – Luja-Lukko 1–3 (23–25, 20–25, 25–14, 19–25)

Viimeisen kotiottelun vastustajaksi perjantaina 3.3. kello 20 saapuu Aitolahden Riento. Luja-Lukko päättää kautensa 12. maaliskuuta Luolajan Kajastuksen vieraana Hämeenlinnassa.