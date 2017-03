Ukot ja akat saivat kyytiä

Tietääkö kukaan mikä on kuntien- ja kaupunginvaltuustojen keski-ikä? Voisin veikata, että se on viidenkymmenen paremmalla puolella.

Politiikkaa pidetään muutenkin keski-iän kriisiä potevien ukkojen ja akkojen pelikenttänä. Kuntapolitiikka on ottanut tässä askeleen harmaampaan suuntaan, siellä eläkeläiset pelaavat pieniä hiekkalaatikkoleikkejään ja yrittävät muistella omia lapsuuden koulukokemuksia. Nuorista ei yleensä näy mitään elonmerkkejä. Nyt onkin aika tehdä vallankumous!

Meillä nuorilla ehdokkailla on näissä vaaleissa todellinen näytönpaikka. Vanhoihin tapoihin ja ideologioihin kangistuneet harmaat hapset eivät pysty, eivätkä välttämättä haluakaan uudistaa kuntaa ja sen palveluita.

Kuntien tehtävät tulevat muuttumaan merkittävästi, kun sote- asiat siirtyvät maakuntiin. Kuntiin jäävät koulutus, kulttuuri ja kehittäminen. Nämä kuntien kolme koota keskittyvät hyvin pitkälti lapsiin ja nuoriin.

50 vuotta sitten kansakoulun käyneillä ukoilla tai akoilla ei ole suurta käsitystä nykypäivän peruskoulusta, lukiosta tai ammattikoulusta. Heillä jotka nyt ovat toisella asteella tai ovat juuri sieltä päässeet, on tiedossa se, minkälaista se on ja miten sitä tulee kehittää. Nyt pyydänkin jokaista miettimään äänestyshetkellä, ketä äänestää. Haluammeko me valtuustoon koiran, joka ei opi uusia temppuja vai nuoren idearikkaan uudistajan?

Lopuksi haluan tehdä matkan tulevaisuuteen kahden vuoden päähän. Utopisesti ajattelen, että vallankumous on tapahtunut ja keskiarvollisesti 20 prosenttia valtuustojen paikoista on nuorten hallussa. Tämän ansiosta kunta osaa vihdoinkin vastata nuorten vapaa-ajan kysyntään oikeilla palveluilla ja tapahtumilla. Tämän ansiosta koulutuksen taso jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on noussut, ja sivistyksen silkkinen lippu liehuu ylhäällä. Ja tämän ansiosta kunnat ovat paremmin osanneet vastata nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen aiheuttamiin ongelmiin.

Kunnat ovat elinvoimaisia ja innovatiivisia kun teemme pienen vaihdoksen. Meidän nuorten on aika nousta ja ottaa paikkamme vallankahvassa. Yhdessä me pystymme siihen. On vallankumouksen aika!

Joonas Soukkio

keskustanuori