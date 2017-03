Vaalipaneeli nuorten asioista

Kangasalan nuorisovaltuusto järjestää maanantaina 20. maaliskuuta vaalipaneelin kello 17 Kangasalan lukion pääaulassa. Paikalle on kutsuttu kokoomuksen, sosialidemokraattien, keskustan, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, vihreiden sekä vasemmistoliiton nuorimpia ehdokkaita.

Ohjelmassa on kysymyksiä ja väittelyitä. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ehdokkaille. Aiheina ovat lapsia ja nuoria koskevat asiat, esimerkiksi koulut ja varhaiskasvatus, nuorisotyö ja vapaa-ajan palvelut, kirjasto ja kulttuuri. Nuorisovaltuusto haastaa kaikkia vaaliehdokkaita kirjautumaan lasten ja nuorten valtuutetuiksi osoitteessa www.huoneentaulu.fi. Tarjolla vaalipaneelissa on kahvia ja varmasti mielenkiintoista asiaa.