Vierailijoita helluntaiseurakunnan Valon illoissa

Kangasalan helluntaiseurakunnan Valon illassa vietetään Kangasala ylistää -tapahtumaa lauantaina 18. maaliskuuta kello 18 alkaen. Kyseessä on Johanna Särkkälän konsepti, joka on järjestetty viimeksi joulukuun alussa Tampereen Vapiksella.

Johanna Särkkälä on Ylivieskasta kotoisin oleva ylistysmuusikko, joka on vuodesta 1996 johtanut ylistystä yli kirkkokuntarajojen. Johannan näky on sytyttää ylistyksen johtajia Kangasalla ja tuoda kristityt yhteen ylistämään samaa raamatun Jumalaa yli oppien ja eroavaisuuksien. Tilaisuuteen on kutsuttu mukaan luterilainen seurakunta, Uskon sana -seurakunnan solu sekä Kuhmalahden ja Kangasalan helluntaiseurakunnat.