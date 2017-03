Kevättä odotellessa

Nyt kun nämä kuntavaalitkin lähestyvät ja ehdokkaat innolla esittelevät mitä ja miten näitä kunnan asioita pitäisi hoitaa, ennustan, että se ehdokas saa paljon ääniä, joka lupaa hoidattaa nämä paikallistieasiat kuntoon. Kevät on jo paljastanut ne kymmenet montut/reiät teissä, joita on kyllä yritetty paikata huonolla menestyksellä. Hetken se paikka kestää ja taas on monttu entisellään. Ihmiset ovat jo kyllästyneet tähän reikien kiertelyyn. Kuka korvaa remonttikulut kun ajaa autonsa tuohon monttuun? Yrittäkää tehdä jotain.

”Kysyn vaan”