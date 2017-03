Maa kutsui onnistuneesti

– Saa sitten tältä talvelta olla, jos nämä sulavat, Jouni Laurimaa uhkasi joulun alla, kun ensimmäiset Kukkian jäälle täksi talveksi syntyneet jääveistokset alkoivat kutistua vesisateessa.

Ennen joulua ehti valmistua puolen tusinaa veistosta. Jäällä oli pyllylleen pyllähtänyt norsu, sydänaukolla koristeltu laatta ja perinteinen jääankkuri. Lämpö söi kuitenkin kaikki, ja tammikuun puolivälissä ankkurista oli enää jäljellä pieni sirppi, muista ei sitäkään.

Oikukkaiksi muuttuneet talvisäät ovat vaikeuttaneet jääveistosten sahaamista. Alkutalvesta tehdyt veistokset ovat monena edellisvuonnakin sulaneet, mutta talvikelien palattua Laurimaa on tehnyt uudet.

Talven mittaan vahvistunut jääkansi lisää kuitenkin vaikeuskerrointa. Nytkin Vuohiniemen edustalla on jäätä reilut 25 senttiä. Se tekee sekä sahaamisesta että valtavien lohkareiden siirtelemisestä raskasta.

Jos nyt kuitenkin jääpöydän tekisi

Ei Laurimaan uhkaus hanskojen naulaan lyömisestä lopulta pitänyt.

– Jääpöytä on jo perinne ja sitä varten oli johdotkin jo valmiina. Niinpä tein sulaneen paikalle uuden.

Jääpöydän erikoisuus on sisuksiin upotettu värivalo. Kauko-ohjattava led-valo vaihtaa väriä, ja saa pöydän hohtamaan upeana hämärtyvässä illassa.

Uuden jääpöydän kansi on puolet pienempi kuin sulaneen, sillä paksusta jäästä ei voinut tehdä isompaa. Tämänkin kanssa oli oma jumppansa.

– Sain tosissaan funtsia, miten saan yksikseen nostettua sen paikalleen. Laitoin pikkutraktorin lavalle vanerin ja päälle liukkaan pellin. Lava osui suunnilleen jalustan korkeudelle, ja siitä jääkannen sai liukumaan paikalleen.

Uusia veistoksia alkoi taas syntyä

Ja eihän uusiotuotanto jäänyt jääpöytään. Kun kerran työkalut oli kaivettu esiin, niin sahat lauloivat seuraavinakin päivinä. Nyt valmistumassa on iso juustosiivu. Vaimo tosin kiusoittelee, että reikäinen emmental uhkaa muuttua sulatejuustoksi.

– Jää hohti vielä illalla kirkkaana, mutta auringon paisteessa se muuttuu harmaaksi ja halkeilee.

Keväisellä lämmöllä helottava paiste saa eteläisen rannan jään pisaroimaan. Eikä myrskyksi yltyvä tuulikaan tuo apua, vaan sekin syö jäätä.

Kun lämpömittari painui taas hieman pakkaselle, veistoksia syntyi lisää niin, että tammikuun lopussa koossa oli jo alkutalvea runsaampi jäähahmogalleria.

Mopokisa vietiin Rautahoville

Jouni Laurimaan jääveistokset ovat olleet Rautajärven talvinen nähtävyys kymmenkunta vuotta. Omaksi iloksi sahatut veistokset alkoivat houkutella ihmisiä kävelyretkille ja lopulta niiden oheen syntyi myös talvitapahtuma, kun Helevetin Tunarit järjestivät jäärataspeedwayn Vuohiniemen edustalla.

Pappatunturiharrastajat kyllästyivät kuitenkin epävarmoihin olosuhteisiin. Kun vesi nousi jäälle, kisa jouduttiin siirtämään viime hetkellä maaradalle. Viime vuonna siirryttiin suosiolla Rautahovin pihaan. Nyt sen nurmille toivotaan sen verran lunta, että sinne saataisiin penkat radan varteen ja luistoa renkaan alle.

Jouni Laurimaa on tehnyt jääveistosten oheen muutakin iloa vieraille. Lapsille on jäällä napakelkka ja rantapenkereellä liukumäki. Tänä talvena lunta on sen verran vähän, että mäenkin rakennusaineet piti keräillä jäältä. Jääveistoksia voi poiketa ihastelemaan illallakin, sillä valojen ansiosta ne ovat parhaimmillaan hämärässä.

Veistäminen tarjoaa jumppaa myös päälle

Jääveistosten sahaaminen tarjoaa jumppaa sekä keholle että mielelle. Sahan varressa saa raitista ilmaa ja paidan märäksi. Mutta askareet seuraavat mielessä myös iltaisin. Monena iltana Jouni Laurimaa on nukahtanut miettiessään, miten suuret jäälohkareet saisi ylös ja siirtymään paikalleen.

Olennaisin apuväline on alumiinitikkaista viritelty teline, jonka avulla jääveistäjä nostaa jopa satojen kilojen painoiset jääkimpaleet ylös. Sahauksessa Laurimaa käyttää perinnevälineitä.

– Yritin minä koneellistaa tuotantoa, mutta ei siitä mitään tullut. Kiinnitin sahan hakkaavan porakoneen istukkaan, mutta siitä tuli niin painava, että sillä sahaaminen oli vielä raskaampaa.

Niinpä Laurimaa palasi itse tehtyyn jääsahaan, jonka piikkejä hän oin taivutellut niin, että sillä onnistuu tiukempien kaarien sahaaminen.

– Tein sahan joskus iltapuhteena yövuorossa, 27 vuotta Fazerilla sähkömiehenä työskennellyt Laurimaa kertoo.

Nyt mies katselee jäätä uusin silmin, sillä netissä, telkkarissa ja lehdissä välitetyt kuvat jääkarusellista saivat mielikuvituksen liikkeelle. Jääkaruselli syntyy, kun jään keskelle sahattuun pyöreään jäälauttaan kiinnitetään moottori, joka pyörittää lauttaa niin, ettei se pääse jäätymään kiinni.

– Pyöreän lautan sahaaminen ei ole ihan yksinkertaista. Sen pitää olla täsmälleen pyöreä ja sahaussauman sopivan kokoinen, sillä puolen metrin aukoistahan ihmiset valahtelisivat jäiden alle, Laurimaa ihastelee ”kilpailijoiden” aikaansaannosta.