Tuomas Huuho kasvatti johtoaan

– Tästä on paha pistää paremmaksi, vapaa-aikasihteeri Petri Ketola varoitteli vuosi sitten esitellessään Aaro Ahon saavutuksia nappikauden päätteeksi pälkäneläisurheilijoiden palkitsemistilaisuudessa.

Ketola joutui kuitenkin ottamaan sanojaan takaisin, sillä maajoukkuesuunnistajan saldo viime vuodelta on entistä menestyksekkäämpi ja monipuolisempi.

18 vuoden ikään tuleva kaitamolainen suunnisti vuoden itseään vanhempien ikäluokassa sprintin Suomen mestariksi. Lisäksi pitkältä matkalta irtosi SM-pronssia ja muilta matkoilta pistesijoja.

Viime kauden aikana suunnistus vakiintui Ahon päälajiksi, vaikka hän ylsi hiihtosuunnistuksessakin SM-pistesijoille ja EM-kisoihin. Alkavalla kaudella päätähtäin on heinäkuussa Tampereella käytävissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Suomen nuorissa taso on kova, ja kisajoukkuepaikka olisi kova saavutus kaksi vuotta kisakumppaneitaan nuoremmalta Aholta. Joukkuetta aletaan katsastaa keväästä alkaen. Ensimmäiset näyttökisat ovat toukokuussa.

Tampereella urheilulukiossa opiskeleva Aho valmistautuu parhaillaan kesään Kanarian saarilla maajoukkueleirillä.

– Parin viikon aikana on kymmenen suunnistustreeniä. Lisäksi päivittäin on ainakin yksi juoksuharjoitus, Aaro Aho kertoo.

Vaikka lauha ja vähäluminen talvi on suosinut juoksuharjoittelua kotimaassakin, etelän lämmössä ja sulalla maalla olosuhteet ovat aivan toista.

– Maaliskuussa on vielä toinen reilun viikon maajoukkueleiri Napolissa. Siellä suunnistetaan enemmän ja osallistutaan myös Välimeren mestaruuskisoihin.

Palkittavana kolme Ahon veljestä

Urheilijoiden palkitsemistilaisuudessa oli paikalla kolme Ahon suunnistajaveljeä, sillä myös nuoremmat Ilmari ja Rauli Aho kuuluvat ikäluokkiensa kansalliseen kärkeen. Ilmari Aho nappasi Hakalle hiihtosuunnistuksen viestimestaruuden ja SM-hopeaa samassa joukkueessa Aaro Ahon kanssa. Rauli Aho puolestaan oli kuudes koululiikuntaliiton mestaruuskisassa.

– Koululiikuntaliiton mestaruuskisassa ovat mukana kaikki ikäluokan parhaat. Siksi se vastaa käytännössä SM-kisaa, Petri Ketola sanoo.

Myöskään yleisurheilussa nuorimmissa ikäluokissa ei kilpailla Suomen mestaruuksista. Pälkäneläisurheilijoita palkittaessa talviset Tampere Junior Indoor Games -hallikisat ja kesän Youth Athletic Gamesit rinnastetaan SM-kisoihin. Nyt kannustusstipendin pokkasivat TJIG-hallikisoissa kuulapronssia pukannut kymmenvuotias Kalle Äijälä ja kaksi vuotta vanhempien sarjassa YAG-menestystä niittänyt Topi Rönni.

Menestyjien lajikirjo on laaja

Vaikka palkittavien urheilijoiden lista oli pitkä ja lajikirjo monipuolinen, vapaa-aikasihteeri Petri Ketola tietää, että joitain pälkäneläismenestyjiä jää noteeraamatta. Harrastus on levittäytynyt laajasti eri lajien erikoisseuroihin, ja pälkäneläisiä on mukana myös monessa huippujoukkueessa. Siksi kaikkien saavutuksissa on mahdotonta pysyä ajan tasalla.

– Haen SM-mitalisteja ja kuuden parhaan joukkoon SM-tasolla yltäneitä nuoria urheilijoita muun muassa paikallislehden uutisten perusteella, mutta aina joitain jää huomaamatta.

Ketola kiitteli, että monen lajin parissa menestyvät urheilijat tekevät aktiivista liikuntakuntaa laajalti tunnetuksi.

– Myös Sappeen vaikutus alkaa nyt näkyä, sillä uudet lajit ovat nousussa.

Palkittavien joukossa oli kaksi nuorta slopestyle-taituria, Tuomas Huuho ja Juuso Soukkio. Soukkio tosin ei päässyt paikalle, sillä hän oli jo matkalla Rukalle, jossa laskettiin viikonloppuna kauden avauskisa.

Akusti Naulapää puolestaan nosti kamppailulajit palkintolistalle. Aitoolainen otti viime vuonna SM-pronssia sekä otteluissa että liikesarjoissa.

Muutaman vuoden tauon jälkeen palkintokahveille palannut Saska Huttunen löysi selkävaivat selätettyään kipinän uudestaan. Kesällä hän pelasi nelinpelin Suomen mestariksi rantatenniksessä ja joulukuun puolivälissä irtosi nelinpelin SM-pronssia sisäkentiltä.

– Pelaamisesta nauttii nyt aivan uudella tavalla. Pitkästä tauosta huolimatta juonesta sai taas nopeasti kiinni, sillä eivät taidot ole mihinkään kadonneet.

Palkitut urheilijat 2016

Aaro Aho, suunnistus

SM-suunnistus sprintti 1., pitkä 3., erikoispitkä 6., yö 6., keskimatka 7. (M18)

koululiikuntaliiton mestaruuskisan 2. (M18)

SM-hiihtosuunnistus sprintti 5., pitkä 5., erikoispitkä 7., sprinttiviesti 1. ja viesti 2., EM-kisaedustaja

Mari Kiuru, uinti

yli 30-v SM-uinneissa 6 mestaruutta

SM-hengenpelastus 1. ja lajin MM-kisaedustaja

Rauli Aho, suunnistus

koululiikuntaliiton mestaruuskisan 6. (P12)

Topi Rönni, yleisurheilu

YAG-korkeushypyn 2. ja joukkuekisan 1., YAG-kiekon 8. ja -pituuden 10. (P12)

yleisurheilun piirinmestaruuksia ja pm-mitaleita

jääkiekkomenestystä Tapparassa ja koripallomenestystä Luja-Lukossa

Saska Huttunen, tennis

SM-rantatenniksen nelinpelin 1.

SM-nelinpelin 3.

Tuomas Huuho, freestyle

SM-slopestylen 2. ja SM-halfpipen 8 (alle 13-v kids-sarja)

Audi tourin 2. slopestylessä (alle 13-v kids-sarja)

Joonas Huuho, triathlon

SM-duathlon 1. (M19)

Akusti Naulapää, taekwondo

SM-liikesarjat 3. ja SM-ottelut 3.

Ilmari Aho, hiihtosuunnistus

SM-sprinttiviesti 1., SM-viesti 2.

Juuso Soukkio, freestyle

SM-slopestylen 9. ja SM-halfpipen 6. (alle 13-v kids-sarja)

Ilari Hurskainen, yleisurheilu

Flying Finns -kestävyysjuoksukilpailusarjan 3. (P13)

Kalle Äijälä, yleisurheilu

TJIG-kuulan 3. (P10)