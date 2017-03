Keksijän puutarha kukoistaa

Muodonmuutoksia ry:n teemana on tänä vuonna Muutos. Tulevana lauantaina kurkistetaan Mikkolan Navetalla tulevaisuuteen ja mietitään, miten meidän vakaaksi joskus hahmottamamme tulevaisuus on lyhyessä ajassa muuttunut epävakaaksi ja entistä vaikeammin ennustettavaksi. Tulevaisuudentutkija, FT Leena Ilmola pohtii luennossaan Muuttuva tulevaisuus myös sitä, mitä me jokainen voimme tehdä selviytyäksemme kriisiintyvässä maailmassa.

Maailma tuntuu muuttuvan entistä nopeammassa tahdissa, eikä suinkaan parempaan suuntaan. Huolta aiheutuu kansainvälisestä politiikasta sekä idässä että lännessä. Seuraamme tiiviimmin kuin koskaan USAn politiikkaa ja jokaisella on siitä mielipide. Entä Putinin Venäjä, EU:n tulevaisuus; entä miten meihin vaikuttaa Brexit? Poliittisen epävakauden lisäksi uhkakuvia aiheutuu ilmastonmuutoksesta, tuulista ja tuiskuista, kuivista kausista puhumattakaan. Mannerjää sulaa, miten käy söpöjen jääkarhunpentujen?

Entäpä pakolaistilanne Euroopassa ja muualla maailmassa. Miten meidän käy, jos kuivuus ajaa afrikkalaiset pohjoista kohti. Ilmastopakolaisuuden vaikutuksia ei ilmeisesti kukaan pysty täysin hahmottamaan, niin valtavasta mittakaavasta on kyse.

Yleinen epävarmuus on lisääntynyt lyhyessä ajassa huomattavasti. Tutkijat povaavat jatkuvaa taantumaa ja talouskatastrofia, synkimmät epäilevät hyvinvointivaltion konkurssia. Joka tapauksessa muuttujia on liikaa, mikään ei todennäköisesti mene niin kuin on kaavailtu. Miten selviytyä muutosten keskellä? Moni kysyy huolestuneena, mitä ihminen itse voi tehdä tässä tilanteessa. Leena Ilmolan mukaan keskeistä on oman elämän suunnitteleminen ja hyvän elämän tavoittelu. Kannattaa siis kysyä itseltään, millainen on minun hyvä elämäni. Tutkijan mukaan paremman elämän rakentaminen on mahdollista, jos varautuu kriisiaikoihin vanhanaikaisin keinoin, kotioloissa. Miten pärjää viikon ilman vettä? Onko pihalla vielä tallella vanha kaivo? Entä jos polttoaine loppuu? Entä sähkö? Kuinka tuuliajolla olen, jos internet kaatuu eikä kännykkä lataudu? Palelenko asunnossani vai lämmitänkö leivinuunia?

Omaa talouttaan kannattaa myös miettiä. Miten pärjään, jos tuloni putoavat ratkaisevasti nykyisestä? Tarvitaanko joitain muita tulonlähteitä tai keinoja viljellä itse ruokaa, kasvattaa kanoja, kalastaa. Kulutustottumusten muutos on väistämätttä edessä, jos tilanne kriisiytyy. Voisiko ajella yhteisellä autolla, asua vaikkapa yhteisössä, ostaa lähipalveluja ja tuotteita. Hienosti tätä sanotaan vertaispalvelutuotannoksi.

Olennaista on myös se, millainen turvaverkko ihmisillä on. Onko ystäviä, tunnetko naapureita? Kun yhteiskunta monimutkistuu ja polarisoituu, on vaikea hahmottaa omaa osaansa ja omia mahdollisuuksiaan. Leena Ilmola vakuuttaa, että tässä maailmassa kannattavin investointi ovat ystävat, ystävät ja ystävät – ja muukin naapurusto. Maailmassa, jossa totuuden ja valheen eroa on yhä vaikeampi hahmottaa, ei myöskään kannata mennä mukaan demonisoimaan muita ihmisiä tai ihmisryhmiä. Sen verran voi jokainen meistä tehdä. Syyttely aiheuttaa vihapuhetta ja vihapuhe johtaa vihaisiin tekoihin.