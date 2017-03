Pokkaritorni kirjastolle

Kangasalan pääkirjaston Tietotorilla tarjotaan opastusta verkkopankin käyttöön ensi tiistaina 4. lokakuuta. Kello 10 alkaen omiin verkkopankkipalveluihinsa ovat vuorollaan opastamassa niin Aito Säästöpankki, Nordea kuin Osuuspankkikin.

Tiistaina vietetään valtakunnallista SeniorSurf-päivää, jolloin ympäri Suomen järjestettävissä tapahtumissa opastetaan tietotekniikan käyttöön. Päivä voi sisältää esimerkiksi erilaisten ohjelmien käytön opastusta tai tutustumista tablettien ja älypuhelimien käyttöön. Viime vuonna tapahtumia järjestettiin yli 180 eri puolilla Suomea.

Kangasalan pääkirjaston opastustapahtuma on samalla osa ikäihmisten kirjastopalveluihin liittyvää Voimaa vuosiin – kehittämishanketta, joka käynnistyi viime vuonna. Kirjastoissa on arvioitu olevan kysyntää etenkin juuri verkko- ja mobiilipankkien opastukselle.

SeniorSurf on syksyn ensimmäinen senioritunti, mutta senioreille on luvassa muitakin tapahtumia syksyn aikana; senioritunteja järjestetään pääkirjastossa syksyn aikana kolme kertaa. Kotiseutuni Kangasala -aiheinen senioritunti järjestetään tiistaina 1.11. kello 13 Harjula-salissa, ja sen järjestämisessä on mukana myös Kangasala-Seura ry. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.