Suomi turvassa 100 vuotta

Jos et ole aiemmin maijan takapenkille päässyt, voi puutteen korjata tänä vuonna Mobiliassa. Myös palomiehen ammatista haaveilleille tarjoutuu tilaisuus kokeilla, miltä tuntuu hypätä palomiehen haalareihin. Mobilia juhlistaa 100-vuotiasta Suomea esittelemällä ajoneuvoja, jotka ovat yhdessä käyttäjiensä kanssa luoneet turvallisen Suomen.

Näytteillä on poliisi- ja paloautoja, ambulansseja sekä armeijan ja Tullin kalustoa. Lisäksi näyttelyssä selviää, millainen merkitys suomenhevosella ja porolla on ollut kansakuntamme turvallisuudelle. Esillä on yli 30 ajoneuvoa 1920-luvulta 2000-luvulle sekä vanhaa filmimateriaalia armeijan, poliisin ja palokunnan toiminnasta.

Apu saapuu pyörillä

Paloautojen ansiosta sammutusapua saatiin nopeasti kauemmaksikin. Aluksi autot olivat avopaloautoja, joihin voitiin hypätä vauhdissa. Lielahden VPK hankki uuden avopaloauton 1920-luvun alussa. Auto herätti ihastusta ja ihmettelyä, kun se vuonna 1922 ajettiin Tampereen rautatieasemalta Lielahteen. Nyt tämä Benz-Gaggenau on esillä näyttelyssä. Toinen erikoisuus on sotasaalisautona Suomeen jäänyt, Neuvostoliitossa valmistettu GAZ AA, joka oli sodan jälkeisinä vuosina Ylöjärven VPK:n käytössä.

Sairaankuljetusautoista näyttelyn vanhin on 30-luvun linja-auto, jota on käytetty sota-aikaan ambulanssibussina. Näyttely esittää ambulanssien kehittymisen kuljetusvälineestä monipuolisiksi ensihoitoyksiköiksi. Uusin ambulanssi on Utin Jääkärirykmentin käytössä ollut Volkswagen-ambulanssi vuosimallia 1992.

Hamsteri-tarroilla poliisiautoja

Poliisi sai ensimmäiset ajoneuvonsa jo 1900-luvun alussa. Kieltolain aikana poliisin ajoneuvokalustoon saatiin tehokkaampia autoja, kun kiinni jääneiden salakuljettajien autot siirtyivät poliisin käyttöön.

Vielä 1950- ja 1960-luvuilla poliisin ajoneuvokanta oli melkoisen kirjavaa ja heikkokuntoista. Niilo Tarvajärvi järjesti hamsteritarrojen myyntiin perustuvan keräyksen poliisin ajoneuvomäärän kartuttamiseksi. Kampanja onnistui hyvin, ja vuonna 1967 poliisille lahjoitettiin 58 ajoneuvoa. Myös Shell lahjoitti hamsterikeräyksen innoittamana poliisille viisi Volvo 144 -autoa, joista yksi on esillä näyttelyssä.

Hauskaa tekemistä lapsille

Hälytysajoneuvot ovat monen pikkulapsen suosikkiautoja. Lapsille näyttely tarjoaa autojen ihmettelyn lisäksi mukavaa puuhastelua. Esimerkiksi Tullin osastolla on auto, jonka takakontista voi etsiä tavaroita, joita Suomeen ei saa tuoda. Pienet museovieraat viihtyvät myös ratkomalla salapoliisitehtävää ja leikkimällä uudistetulla leikkipaikalla. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Mobilia tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn kaikille alle 18-vuotiaille.

Suomi turvassa 100 vuotta -näyttely Mobiliassa 17.3.–17.12.