Kaupallinen keskus siirtyy

Pälkäneen kunta on ostanut maita Lahdentieltä Luopioisiin lähtevän Pälkänevedentien risteyksen kaakkoispuolelta. Maa-alueen pinta-ala on 30 hehtaaria ja siihen on suunnitteilla yritysalue.

Elinkeinoasiamies Jaana Koivisto-Virtanen kutsui Luopioisten ja Pälkäneen Yrittäjien hallitusten jäsenet koolle keskustelemaan aiheesta viime viikon tiistai-iltana.

Alkajaisiksi päähuomion saivat liikennejärjestelyt. Yrittäjät pohtivat erilaisia vaihtoehtoja kiertoliittymästä ryhmittäytymis- ja kiihdytyskaistoihin. Tunneli- ja siltaratkaisuja pidettiin epätodennäköisinä niiden kalleuden vuoksi.

Päätöksen liikennejärjestelystä tekee ELY-keskus. Yrittäjät olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että liikenteen sujuvuus on alueen kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää.

– Liittymät on saatava toimimaan, Erkki Toivari korosti.

Sari Päätalo piti tärkeänä, että myös alueen sisälle rakennetaan paikka, jossa raskas liikenne pääsee ympäri.

Yrittäjillä oli ideoita muun muassa maansiirtotöihin. Suvi Mantsinen ehdotti, että kunta myisi mäennyppylässä sijaitsevat sorat ja hyödyntäisi alueen rakentamisessa uusiomateriaaleja.

– Alueen rakentaminen kannattaa miettiä taloudellisesti järkevällä tavalla, Mantsinen sanoi.

Tontin hinta pian takaisin

Pälkäneläisyrittäjien edustajat olivat lähes yksimieleisiä siitä, että yritysalueelle on tarvetta ja paikka on liikenteellisesti erinomainen niin teollisuudelle kuin kaupallekin.

– On tärkeää kaavoittaa teollisuusalue, josta voidaan tarvittaessa osoittaa paikka myös tilaa vaativalle yritykselle, Seppo Kääriäinen totesi.

Jaana Koivisto-Virtanen kertoi, että tarjonnan lisääntyminen todennäköisesti lisää kuntaan tulevien yritysten määrää.

– Tähän asti ongelmana on olut se, että erilaisia vaihtoehtoja on kovin vähän tarjolla.

Keskustelussa tuotiin esiin erilaisia vaihtoehtoja yritysten houkuttelemiseksi alueelle. Edullista tonttihintaa pidettiin tärkeänä.

– Pirkkalassa on laskettu, että kauppahinnalla ei ole juurikaan merkitystä verrattuna siihen, mitä tuloja yritys tuo toimiessaan alueella, Jaana Koivisto-Virtanen kertoi.

Joustavia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin

Yrittäjät pitivät tärkeänä, että alueella olisi erilaisia vaihtoehtoja yritystoiminnan käynnistämiseksi. Aloittava yritys hyötyisi vuokrahallista, jonka voisi vähitellen lunastaa omakseen. Toimiva yritys taas todennäköisesti haluaa rakentaa omiin tarpeisiinsa sopivat toimitilat. Myös tarve erikokoisille tonteille tuotiin keskustelussa esiin.

– Tarvitsemme joustavia ratkaisuja erilaisten yritysten tarpeisiin, Mika Hippeläinen sanoi.

Alueen kehittämisessä kannattaa yrittäjien mukaan edetä niin, että ensin pyritään myymään ja rakentamaan risteystä lähimpänä sijaitsevat tontit. Näin aluetta olisi helpompi markkinoida seuraaville ostajaehdokkaille.

Toisaalta risteystä lähimpänä olevat alueet sopisivat paremmin kauppaan, kun taas syvemmällä sijaitsevat alueet soveltuisivat teollisuudelle.

Myös tien toisella puolella sijaitsevan Roholan tulevan asuinalueen energiahuollon tilantarve tuotiin keskustelussa esiin.

Illan lopuksi elinkeinoasiamies Koivisto-Virtanen johdatti keskustelun myös muihin kunnan yritysalueisiin. Onkkaalan kupeessa sijaitsevan Kankaanmaan teollisuusalueen kehitystä rajoittaa sijainti pohjavesialueella ja lähellä asutusta. Luopioisten Rankkimäessä vastaavia rajoitteita ei ole.

Enemmän keskustelua syntyi kuitenkin täysin uusien alueiden kehittämisestä. Yhtenä esiin tulleena ideana on oman alueen kehittäminen kierrätysalan yrityksille.

Erkki Toivari toi esiin mahdollisuuden luoda yritysaluetta Onkkaalan ja Aitoon välille.

– Alueella on jo vesijohto ja viemäri valmiina. Alue sopisi hyvin esimerkiksi sellaisille yrittäjille, jotka haluavat kotinsa ja yrityksensä sijaitsevan lähekkäin, Toivari sanoi.