Paluu huutolaisaikaan

Suomi palaa huutolaisaikaan, mikäli sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen toteutuu hallituksen kaavailemalla tavalla. Hoitoa ja hoivaa tarvitsevista ihmisistä ryhdytään käymään kauppaa alalle perustettavien palveluita järjestävien yritysten kanssa. Kilpailutuksen perusteella halvimman tarjouksen tehneet yritykset saavat hoitaakseen sairaamme ja hoivaa tarvitsevat ihmiset. Tiukan kilpailun jälkeen yrityksen on vielä tuotettava voittoa osingon jakamiseksi yritykseen sijoittaneille. Jaettu osinko on pois palveluiden laadusta. Aluksi palveluita tuottavia yrityksiä saattaa olla enemmän, varsinkin kaupungeissa, mutta maaseudun mahdollisuudet valintaan tulevat olemaan rajalliset, jos niitä on ollenkaan.

Ajanoloon paremmin pärjäävät yritykset ostavat kilpailijoita ja jäljelle jää vain pari suurta toimijaa. Suuret kansainväliset toimijat vievät verorahamme voittoina ulkomaille. Väitetään, etteivät tulevat kuntavaalit ole sote- vaalit, mutta nyt jos koskaan kuntalaisilla on mahdollisuus ilmoittaa mielipiteensä hallituksen tavoitteista:

Annetaanko kokoomuslaisten pääomasijoittajien kaapata suomalaisten veronmaksajien rahoja 19 miljardin sote- paketin verran vain sillä perusteella, että meille on uskoteltu sosiaali- ja terveyspalveluidemme olevan huonossa jamassa ja kalliita? Asiantuntijaprofessorit ovat yhteen ääneen todenneet suunnitteilla olevan uudistuksen tulevan vielä kalliimmaksi. Valinnan vapaus on jo olemassa. Tarvitaan vain samat asiakasmaksut yksityisille ja julkisille palveluille.

Mihin tarvitaan näin harvaan asutussa maassa maakuntahallintoa? Asia olisi jotenkin ymmärrettävissä, jos meitä olisi 50 miljoonaa. Tulee lisää byrokraatteja ja kalliita virkamiehiä. Miksi keskusta on ajamassa mallia, joka vie palvelut heidän omilta tukialueiltaan kaupunkeihin? Muuttokuormat kohti kaupunkeja kiihtyvät. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinille riitti ulkoministerin salkku. Palkkioksi suopeudesta hallituskumppanit järjestävät hyvän viran.

Väite taloudellisen vastuumme poistumisesta sote- palveluiden kustannuksista ei pidä paikkaansa. Maakunnalla ei ole rahapajaa, eikä muutakaan tuloa. Kuntaveromme pienenee, mutta valtio kerää välillisillä tai välittömillä veroilla maakuntien rahoittamiseen tarvittavat varat, siis meiltä kuntalaisilta. Rikkailta ei voi ottaa, kun ne suuttuvat ja lähtevät ulkomaille, joten jäljelle jää köyhän kyykyttäminen.

Timo Ailio

Pälkäne