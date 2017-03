Lasikatto on kärkihanke

Nimimerkki Yksi mies ja yksi ääni kyseli Sydän-Hämeen Lehdessä (22.3.2017) kirkkoraunion lasikatosta. Hän ihmetteli, “Onko tosiaan niin, että muita alkuperäisiä vaihtoehtoja ei enää oteta huomioon?” – Rauniokirkon kattamista on ajanut jo 15 vuoden ajan Vanhankirkon Suojeluyhdistys ry, jonka perustajajäsen olen.

Yhdistyksen perustaminen sai alkunsa Aamulehdessä 23.3.2002 julkaistusta kirjoituksestani, jossa kannoin huolta kirkkoraunion tilasta, ja samaan aikaan Rainer Zeitlin huolestui kallistuneista muureista. Kutsuin koolle joukon pälkäneläisiä miettimään, mitä voisimme tehdä asian hyväksi. Keskustelussa nousi tärkeimmäksi asiaksi muurien suojaaminen, mikä vaatii raunion kattamista. Muistaakseni Risto Lindholm kertoi mahdollisuudesta tehdä katto lasista. Niinpä päätettiin perustaa yhdistys ja ryhdyttiin heti alusta alkaen ajamaan lasikattoa.

Museovirasto oli ensin hanketta vastaan, mutta on sittemmin antanut suostumuksensa. Kun asiaa on selvitetty, on todettu, että lasia käytetään kattomateriaalina aika yleisesti ja on myös monia kirkkoja, joilla on lasikate. Totta kai olemme tutkineet myös muita vaihtoehtoja, mutta ne on hylätty monestakin syystä.

Kun lasikatto ja siihen liittyvät suunnitelmat toteutuvat, kunnalle on tulossa todennäköisesti runsaasti matkailutuloja. Hankkeen päärahoitus on tarkoitus koota muualta kuin kunnalta, joten nimimerkin ei tarvitse olla siitä puolesta huolissaan. Lasilla katettu kirkkoraunio on Euroopankin mittakaavassa harvinainen nähtävyys. Toivottavasti tämä suunnitelma toteutuu pian.

Paul Tiililä