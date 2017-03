Uusia pohdintoja menneestä ja tulevasta

Kymmenen vuotta sitten kirjoitin jutun” Pohdintoja menneistä ja tulevista”. Kunnallisvaalien lähestyessä on syytä palata menneeseen vaalikauteen ja tulevaan. ”Hallitusmuodon mukaan kuntien itsehallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon. Kunta hoitaa itsehallinnollisia ja laissa säädettyjä tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että kuntalaiset päättävät mm. valitsemiensa valtuutettujen kautta niistä peruspalveluista, joista osa on laissa säädettyjä tehtäviä.”

Paljon on tämän jälkeen vettä virrannut Kostianvirrassa ja paljon on kunnan toiminnassa ja toimintamalleissa ollut muutoksia ja lisää tulee tapahtumaan.

Suurin asia ehdottomasti tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Tästä uudistuksesta on jo heti alkuun tehty ”mörkö”, jonka lopullista muotoa ei vielä ole tiedossa, ja lakiluonnos on vielä lausunnoilla. Tästä arvostelijat ovat luoneet” mielikuvan”, jota tehokkaasti kaupataan.

Me mattimeikäläisetkin otamme asiaan vahvasti kantaa. Tässä voi hyvin lainata erästä vanhaa sanontaa ”tietämättömyys on lähempänä totuutta kuin ennakkoluulo.” Mielestäni Pälkäneellä on hyvä terveydenhuolto- ja muut palvelut, joiden minä uskon toimivan myös tulevaisuudessa.

Uudistuksia on mahdollisuus parantaa, kuten sosiaali- ja terveysuudistusta. Uudistus ei voi heti olla valmis, koska muutos uuteen tulee olemaan suuri.

Kertaan joitakin asioita, mitä menneellä vaalikaudella on tehty ja saatu aikaan.

Tommolan alueelle on rakennettu uusi jäteveden puhdistamo. Siirtoviemärilinja Sappeesta on rakennettu, sen seurauksena on Aitoon vanha puhdistamo otettu pois käytöstä.

Yhteiskoulu ja Luopioisten kirkonkylän koulu on saneerattu.

Aitooseen on rakennettu uusi päiväkoti, Hermannin päiväkotia on laajennettu.

Kunnassamme laajalla alueella on uudistettu runkovesijohtoja.

Liikuntahallin rakentamisen aloittaminen toteutuu tänä keväänä.

Valtuusto on päättänyt ja tukenut valokuidun rakentamista koko kunnan alueelle. Rakentaminen on aloitettu syksyllä 2016.

Pienempiä hankkeita, kuten katuvalojen ja kaavateiden rakentamista on jatkettu koko kunnan alueella.

Edellä mainitut ovat hankkeita, joissa allekirjoittanut on saanut toimia mukana.

Katuvalojen uusiminen koko kunnan alueelle on tulevan vaalikauden yksi tärkeimmistä investoinneista liikuntahallin lisäksi. Katuvalojen uusimisella saavutetaan huomattavat säästöt. Liikenneturvallisuuden parantaminen, tieverkoston kunnossapitäminen ja huomion kiinnittäminen yleiseen siisteyteen ja viihtyvyyteen on tärkeä tavoite.

Mielestäni kunnan on jatkettava ja tuettava kyläyhdistysten toimintaa, joka mahdollistaa kylien elinvoimallisuuden.

On myös jatkettava yhteistyötä eläkeyhdistysten ja eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, sekä tuettava liikuntaa ja kulttuuria. Kunnan toiminnassa ”kolmas sektori” on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä osapuoli. Tulevaisuudessa on entistä enemmän panostettava iäkkäiden ihmisten tarpeisiin muun muassa kotona asumisen mahdollisuuksiin, sekä erilaisiin asumismalleihin kotikunnassaan, lähellä terveys- ym. palveluja.

Jukka Lindfors

Pälkäne

Keskusta