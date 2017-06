Riitta Santala-Köykän Lampaanlaskija kisaa Helsingissä

Kangasalalaistaiteilija Riitta Santala-Köykkä on mukana tiistaina 18.8. avautuvassa Alfa-Art Taidekoulun päättötyönäyttelyssä Helsingissä. Missä tilassa -näyttely tuo Kaapelitehtaan Puristamoon (Tallberginkatu 1) yhdeksän taiteilijan teoksia.

– Maalaan siinä tilassa, joka jää kirjoituksen tavoittamattomiin. Se on tila, jonka havaitsee vain joskus. Tuolloin jotakin aukeaa ja näkee jotakin, mihin ajatukset eivät ylety. Myöhemmin on vaikea uskoa, että tuota tilaa on olemassakaan. Maalaus on todiste siellä käynnistä, Santala-Köykkä kuvaa teostensa syntyä.

Näyttely on avoinna 30.8. saakka maanantaista perjantaihin kello 11–19 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–16. Taiteiden yönä 20.8 näyttely on auki iltakymmeneen saakka.