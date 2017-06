Roholan alueen tiet maksavat yli 5 miljoonaa euroa

Vielä vuosituhannen alussa tonttipulaa potenut Pälkäne on päätynyt ojasta allikkoon. Nyt myynnissä on toista sataa tonttia kaikissa taajamissa, mutta lähes kymmenvuotinen taantuma on tyrehdyttänyt tonttikaupan.

Kunta aloittaa toukokuun puolivälissä kesän ajan kestävän tarjouskampanjan, jossa halutuimpien asuinalueiden tontteja myydään puoleen hintaan. Kampanjassa ovat mukana Onkkaalan Majaranpellon ja Luopioisten Rajalanniemen tontit rantatontteja lukuun ottamatta.

Talvella valmistunut Roholan kaava takaa, etteivät tontit lopu myöskään lähivuosina. Kunnan kaikkien aikojen mittavin pientalokaava tuo pari sataa pientalotonttia Kostianvirran ja Pälkänevedentien väliselle pellolle Lahdentien tuntumaan. Uusi asuinalue liitetään valtatien toisella puolella olevaan keskustaan alikulun ja virran yli kulkevan pyörätiesillan avulla. Roholan alueen katuja aletaan rakentaa tänä vuonna, ja parhaillaan suunnitellaan myös alueen vesijohtoja ja viemäreitä.

Roholan rakentamiseen ja markkinointiin haetaan uusia ideoita aivan uudenlaisella mallilla: kunta etsii innovaatiokumppania, jolla on tarjota jotain uutta pientaloasumiseen.

”Tämä kumppani voisi esimerkiksi toimia kohteiden urakoitsijana toteuttaen omaa ideaansa rakennettavissa kohteissa. Innovaatio voi liittyä esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuuteen, asumismukavuuteen tai ulkomuotoon”, viime viikolla käynnistetyssä kilpailutuksessa kuvataan.

Hakemus herätti kiinnostusta

Innovaatiokumppanihakemus herätti saman tien pöhinää: suunnittelu- ja arkkitehtitoimistot latasivat heti ensimmäisen päivän aikana tarjouspyyntödokumentteja toistakymmentä kertaa.

– Toivotaan, että saadaan hyviä hakemuksia, hallintokoordinaattori Sari Tamminen sanoo.

Arviointiraati kiinnittää huomiota ideoiden toimivuuteen, kiinnostavuuteen ja markkinoitavuuteen sekä siihen, miten ne soveltuvat kunnan tavoitteisiin. Neuvottelut käydään toukokuun loppuun mennessä paperit toimittaneiden kärkihakijoiden kanssa. Alueen kehittämiseen ja tonttimarkkinointiin voidaan valita useitakin kumppaneita, jos niiden ideat täydentävät toisiaan.

– Kumppanilta odotetaan heittäytymistä ja ennakkoluulotonta asennetta, nyt saisi ajatella isosti, hallintojohtaja Tuomas Hirvonen sanoo.

Salliva kaava rajoittaa vähän

Roholan asuinalue rakennetaan osa kerrallaan. Kilpailutuksen kohteena on ensimmäinen osan pilottialue. Mikäli valittu idea toimii ja kiinnostaa ostajia, yhteistyötä voidaan jatkaa muillakin alueilla.

Kunnan toiveena on, että kumppani on paitsi suunnittelemassa, myös toteuttamassa uudenlaisia pientaloasumisen ja -rakentamisen ideoita. Tavoitteena on molempia osapuolia hyödyntävä yhteistyö: innovaatiokumppani saa nimeä uudenlaisen asuinalueen toteuttajana ja kunta tavanomaisista talopelloista erottuvan persoonallisen alueen, joka kiinnostaa ostajia.

– Pälkäne haluaa olla aikaa edellä ja tehdä nyt jo sitä mitä muut viiden vuoden päästä. Tähän tarvitaan kumppanuutta alan asiantuntijayrityksien kanssa, ja innovaatiokumppanuus voi mahdollistaa tämän, Tuomas Hirvonen uskoo.

Roholan kaava tarjoaa ideoinnille raamit, mutta melko vähän rajoitteita. Kaava on varsin salliva. Siinä on määritelty lähinnä talojen kerrosluku, muttei annettu yksityiskohtaisia rakennusmääräyksiä tai rakennustapaohjeita. Niinpä innovaatiokumppanit voivat ideoida melko vapaasti esimerkiksi materiaaleja ja malleja.

Roholan asuinalueesta pyritään luomaan moderni, viihtyisä, luonnonläheinen asuinalue, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Alue on suunniteltu erityisesti lapsiperheitä ajatellen, ja kaavassa on varauduttu päiväkodin, leikkikenttien rakentamiseen sekä viher- ja viljelyalueisiin.

– Tavoitteena rakentaa ennen kaikkia koteja, joissa asuu tyytyväisiä pälkäneläisiä. Roholassa on tilaa myös muille kuin lapsiperheille, koska alue on laaja. Viljelysalueet voivat houkutella mukavuuden haluisia ekopareja esimerkiksi? Meillä on tilaa persoonille, Tuomas Hirvonen vakuuttaa.