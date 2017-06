Kyykäärme on taantuva laji

Reunamerkintä

Asiallisuutta kyykeskusteluun

Täytyy myöntää, että kuulun niihin suomalaisiin, jotka vihaavat tai ainakin kavahtavat kyykäärmettä. En ihan heti pysty kuvittelemaan, että pyydystäisin kyykäärmettä ämpäriin tyynen rauhallisesti ja siirtäisin sen rauhallisemmalle paikalle jatkamaan matkaansa – saati sitten valokuvaisi sitä käärmetutkija Urpo Koposen tavoin maassa maaten. En ole koskaan kohdannut kyytä luonnossa, joten minun on vaikea sanoa, miten mahdolliseen lähietäisyydellä tapahtuvaan tapaamiseen reagoisin. Luultavasti säntäisin nopeasti matkoihini ja unohtaisin kaikki ohjeet tyynen rauhallisesta suhtautumisesta.

Haastateltuani Koposta jäin miettimään, kuinka erilaisista näkökulmista kyykäärmeitä voikaan lähestyä. Toden totta, ne ovat harvinaistumassa hyvää vauhtia. Ja kyllä, ne eivät ole aggressiivisia tai hyökkääviä luonnostaan ja lähtevät karkuun – jos vain mahdollista – pelottavaa tilannetta. Siltikin ajatus omalla pihalla luikertelevasta kyystä on epämiellyttävä. Aikuinen harvemmin menehtyy kyyn puremaan, mutta pikkulapsille ja lemmikeille purema voi kuitenkin olla kohtalokas.

Kotkassa asuva Koponen on luennoinut kyykäärmeistä jo vuosikymmenien ajan. Käärmetutkija haluaa levittää kyykäärmeistä asiallista tietoa ja poistaa niihin liittyviä turhia ennakkoluuloja. On kyykäärmeistä sitten mitä mieltä tahansa, niin on aika hienoa, että kyykäärmeilläkin on oma puolestapuhujansa.