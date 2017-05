Äideistä parhain

Maaliskuussa seurakuntamme naistenillassa oli vieraana Tuula Hakkarainen Kansan Raamattuseurasta. Tuula puhui elämänkaaresta ja siitä, minkälaiset asiat ovat tärkeitä ja opittavissa missäkin elämän vaiheessa. Hän jutteli asioista oman elämänsä ja kipujensa kautta. Itsensä ”likoon laittavan” puhetta on helppo kuunnella ja peilata omaan elämäänsä. Ilta oli todella puhutteleva ja ajatuksia herättävä. Vaikeista asioista huolimatta tapahtuma oli valoisa ja toivoa täynnä. Saimme vakuuttua Taivaan Isän johdatuksen varmuudesta, kunhan vain Häneen turvaudumme. ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. ( Jer. 29:11, vuoden -38 käännös.)

Tuulan laulamista lauluista minua jäi mietityttämään ja ihastuttamaan Leena Valkosen säveltämä ja sanoittama laulu Martta. Laulussa kerrotaan reippaan ja iloisen melodian sävelin, mitä kaikkea Martat elämänsä aikana touhuavat. Kaiken tekemisen lomassa mietitään, mikä on tärkeää ja mikä loppuu ja mikä kestää ja jää. Itse olen näitä asioita joutunut miettimään mielenterveyteni oireilun vuoksi lähes koko aikuisikäni. Olen yrittänyt kelvata tekemällä. Olen yrittänyt saada hyväksyntää ja rakkautta suorittamalla. Olen yrittänyt olla täydellinen, jotta olisin pystynyt piilottamaan epätäydellisyyteni.

Minulla on säästössä muistilapulle kirjoittamani viisaus, en muista mistä; ”sillä hetkellä, kun lakkaamme vastustamasta epätäydellisyyttä, voimme kokea vapauden, joka muuttaa epätäydellisen täydelliseksi. Inhimillisyys kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaankin antaa luvan meille ihmisille olla ihmisiä – luvan erehtyä”. Täydellisyyden tavoittelu voi alkaa murentua, kun alamme tutustua Jeesukseen. Kun annamme Hänen tulla elämäämme oppaaksi ja neuvonantajaksi. ”Minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan Sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi” (Ps. 32:8)

Vuosien saatossa, minun kohdallani pikku hiljaa, Raamattu on tullut tutummaksi ja rakkaammaksi. Olen täällä Pälkäneellä ja Luopioisissa löytänyt hyväksyvän seurakuntayhteyden. Olen saanut huomata, että uskoni kasvaessa oma näkemykseni ja kokemukseni itseäni kohtaan on muuttunut. Jumala on luonut meidät omaksi kuvaukseen. Täytyy osata erottaa se, mitä on ja se, mitä tekee. Jumalalle kelpaamme sellaisina kuin olemme. Hänen tahtonsa on, että kelpaisimme myös itsellemme. Viimeisimmässä seurakuntakoulussa Marko Sagulin painotti, että Jumala on luonut meidät juuri sellaisiksi kuin Hän on tarkoittanut ja antanut meille juuri ne lahjat, joita Hän haluaa meidän käyttävän, eikä kadehtivan toisten lahjoja.

Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille, luvussa 13 kerrotaan rakkaudesta, joka kuvaa Jeesusta ja Hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Jakeessa 8 sanotaan, että tämä rakkaus ei koskaan katoa. Ajatukseksi viikolle Erzebet Turmezein runo, joka kertoo siitä, että riittää, kun vain olet ja suostut Jumalan rakastetuksi: ”Nyt ei ole kiirettä, nyt en juokse, nyt en suunnittele, nyt en tahdo, nyt en tee yhtään mitään, – annan vain Jumalan rakastaa. Nyt tyynnyn, nyt olen rauhassa, levossa, vapaana kuin heikko lapsi, enkä tee yhtään mitään, – annan vain Jumalan rakastaa. Kun valo hyväilee ja hiljaisuus ottaa syliinsä ja virtaa minuun ja luo minua uudeksi, kun en tee yhtään mitään, – annan vain Jumalan rakastaa. On uusi hedelmä tulossa toisia varten, kypsymässä hiljaa, voima, voitto, jos en tee mitään, – annan vain Jumalan rakastaa.”

Leena Peltonen

Seurakuntalainen, Salmentaka