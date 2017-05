Hiljaisella tulella – Reliefejä, maalauksia ja veistoksia

Kangasala-talon gallerian huhtikuun taiteilija on kuvataiteilija ja valokuvaaja Merja Tanhua, jonka muotokuvat lapsista henkivät vanhaa muotokuvaperinnettä. Lasten aito ja koskettava läsnäolo tekee Tanhuan herkistä muotokuvista vangitsevia: ne pysäyttävät arjen kiireen keskellä.

Tanhua (s.1964) on tamperelainen kuvataiteilija ja valokuvaaja, joka asuu ja työskentelee Ateljeetalossa Kalevassa. Kangasala-talon galleriassa on esillä Tanhuan muotokuvia, jotka ovat syntyneet työpajoissa yhdessä lasten ja nuorten kanssa vuosina 2013–2016. Tanhuan kuvaustekniikka ja työskentelytapa luovat valokuviin intensiteettiä ja voimakasta läsnäoloa.

– Yhteistyö lasten kanssa on lumoavaa. Kaikesta jännityksestä ja hälinästä huolimatta lapset rauhoittuvat kuvaamistilanteessa, josta nousee esiin lapsen hyvin henkilökohtainen läsnäolo, Merja Tanhua miettii.

Lasten oma persoonallisuus korostuu työpajatyöskentelyssä, kun he saavat itse vaikuttaa lopputulokseen: lapset valitsevat vaatteet ja rekvisiitan, minkä jälkeen he asettautuivat Tanhuan kuvattavaksi. Tanhuan ateljeessa on paljon erilaista rekvisiittaa ja pieni studio, johon jokainen lapsi sai vuorollaan istua kuvattavaksi valmistamassaan asussa.

Muotokuviin etsittiin vaikutteita ja ideoita vuosisatojen takaa renessanssiajan muotokuvista. Kuvaushetki on etäännyttänyt heistä tämän ajan ja asettanut heidät taidehistorian jatkumoon ja ihmisen ajattomuuteen. Työpajasta jäi lapsille muistoksi leikkimielinen valokuvaomakuva ja myös hiukan oman kokemuksen kautta syventynyttä taidehistorian tuntemusta. Viimeisin muotokuvatyöpaja oli Tanhuan työhuoneella, jonne hän kutsui lähikoulun oppilaita ja opettajia.

Tanhua on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa maalauslinjalla ja suorittanut kuvataiteilijan AMK-tutkinnon sekä erilaisia erikoistumisopintoja 2000-luvulla Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hän on pitänyt näyttelyitä vuodesta 1986 lähtien. Kuvataitelijan työn ohella Tanhua on toiminut myös taideopettajana sekä visuaalisena suunnittelijana. Hän on Taidemaalariliiton, Tampereen Taiteilijaseuran, Valokuvakeskus Nykyajan ja Perin jäsen.

Merja Tanhua: Muotokuvia 5.4.–7.5. Kangasala-talon galleria