Inkeri Yli-Hinkkala oli elämäntaitaja

On siellä ihmisiä, Pelisalmen toisella puolenkin. Eli Sahalahdella ja Kuhmalahdella, vaikka kunnantalon ikkunasta taitaakin nähdä vain Tampereen suuntaan. Sahalahdella ja Kuhmalahdella asuvat ihmiset eivät ole mitenkään huonompia kuin ne, jotka asuvat Kangasalan keskustan tai nauhataajaman alueella. Ei sinne vain uskalla kukaan muuttaa, kun kunta on lakkauttanut omat palvelunsa ja sen perässä ovat kärsineet myös muut palvelut. Eikä mitään tapahdu, vaikka Kuhmalahdellakin on kaavoitettuja tontteja – jopa yritystontteja – ihan koulun läheisyydessä.

Miten ne tontit voisi löytää, jos joku olisi kiinnostunut? Kunnalta ei niistä kuulu pihahdustakaan.

Se koulu Kuhmalahdella on muuten homeeton, toisin kuin ilmeisen moni muu koulu Kangasalla. Oli siihen varattu remonttirahaa kuntaliitoksen yhteydessä vajaa 100 000 euroa, mutta ei ole mitään tehty. Tulijoita Pohjan kouluun saattaisi olla jatkossa vaikka Rautajärven suunnalta, jos Pälkäne päättää jossain vaiheessa lopettaa pienen koulunsa.

Kuhmalahti ja Sahalahti eivät ole saaneet kuntaliitosten jälkeen mitään. Uskon, että sinnekin asukkaita voitaisiin saada, jos kunta yhtään niin haluaisi. Palvelut seuraisivat kyllä sitten perässä. Kuulemma Pohjassa ei saa periaatteesta mökkiä talviasuttavaksi muuttaa, vaikka se muualla kävisikin päinsä. Miksiköhän?

Olisiko tilanne nyt Kuhmalahdellakin toinen, jos Kuhmoinen olisikin liittynyt Kangasalaan?

Näin vaalien jälkeen, kun kuntalaisten edustajat pääsevät omille palleilleen – ja tuli luvattua vaikka mitä että sinne pääsee -, niin nythän lupaukset voi taas unohtaa ja keskittyä nauttimaan palkkioista. Välittämättä mistään muusta kuin tuijottavasta katseesta kohti omaa napaa.

Porkkanarahat kyllä kelpasivat