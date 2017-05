Terassin kolmas laajennus toi esiintymislavan

Mitä Minnalta ei löydy, sitä ei tarvita. Vähän tämänkaltainen olo tulee, kun kävelee Minnan Kukkamaan ovesta sisään. Luopioisissa ravintola Liekin yhteydessä palvelevasta puodista löytyy esimerkiksi ruukkukukkia, kanervia, leikkokukkia, kortteja, villalankoja, pieniä sisustustuotteita, leluja, saippuaa, peilejä, kylttejä, makeisia ja taloustavaroita.

– Kukkamaassa myydään aikalailla samoja tuotteita kuin aiemminkin, kun puoti oli osa Liekin toimintaa. Ostin kukka- ja sisustuspuodin varastoineen kaikkineen ja katselen nyt ihan rauhassa, mitä tuotteita tuntuu menevän ja millaisia toiveita asiakkailla on. Tilailen sitten ensimmäisiä omia tilauksiani ihan tarpeen mukaan, tuore yrittäjä Minna Ikonen suunnittelee.

Kalastuslupa-asiat hoidetaan jatkossa Kukkamaan kautta.

– Kalastuslupia ei siis enää tule myyntiin ravintolan puolelle, vaan ne saa täältä minulta, Ikonen lisää.

Ikonen on pyörittänyt Kukkamaan toimintaa marraskuun alusta alkaen. Kaksi viime vuotta hän on työskennellyt Liekissä, joten paikka on hänelle jo entuudestaan hyvinkin tuttu. Tätä ennen Ikonen työskenteli Pälkäneen kunnalla keittiötöissä eri puolilla kuntaa.

– Itse asiassa työskentelin Liekissä jo ennen kunnalla viettämiäni vuosia, joten kokemusta on sieltä pidemmältäkin ajalta, Ikonen tarkentaa.

Mitään dramatiikkaa kukkapuodin irrottamiseen ravintolan toiminnasta ei löydy. Liekin yrittäjä Hanna Paasio kertoo, että hän halusi selkeyttää yrityksen toimintaa ydinosaamisen, eli ravintolatoiminnan, ympärille.

– Välillä oli huono fiilis, kun kukkapuoli ei ehkä tullut niin hyvin hoidetuksi kuin se tulisi, jos se olisi ainoana toimialana. Nyt se on onneksi Minnan silmäterä. Minna oli jo meillä työskennellessään kiinnostunut olemaan kukkapuolella, ja siitä se ajatus sitten lähti, Paasio kertaa.

Hyppäys jännitti mutta ei hirvittänyt

Ikonen lähti yrittäjäksi rohkeasti, kun tilaisuus tuli vastaan. Päätöstä hän ei kuitenkaan tehnyt heti sillä sekunnilla, kun Hanna Paasio asiaa hänelle ehdotti.

– Ehdotusta piti ensin vähän sulatella. Yrittäminen on kuitenkin minulle sinänsä tuttua, sillä äitini toimi yrittäjänä kuten myös sisarukseni ja nykyisin sisarusteni lapset myös. Minulla on siis tarvittaessa paljon ihmisiä joiden puoleen kääntyä, mikäli jokin asia askarruttaa. Silti tällainen hyppäys ruoka- ja keittiöalalta vähän jännitti, Ikonen miettii.

Suuria muutoksia myymälätilaan Ikonen ei tehnyt edellisten omistajan jäljiltä. Hän kertoo järjestäneensä puotia hieman enemmän omannäköisekseen, mutta muuta ei ollut tarpeellista tehdä. Työ yrittäjänä on tähän asti ollut mukavaa, ja Ikonen odottaakin tulevia viikkoja, kuukausia ja vuosia innolla.

– Keväällä toiminta vilkastuu aina huomattavasti, kun ihmiset alkavat laittaa pihojaan kesäkuntoon. Samaan aikaan saapuvat myös kesäasukkaat. Touko-heinäkuussa myymälä onkin avoinna päivittäin, muina aikoina pidän kaupan maanantaisin kiinni, Ikonen kertoo.

Kukkakimppujen ja -asetelmien sidontaa hän on harjoitellut jo Liekissä toimiessaan.

– Hanna on toiminut asiassa hyvänä opettajana. Sidontaan tarvitaan tiettyä tekniikkaa, mutta toki siinä tarvitaan jonkin verran myös esteettistä silmää.

Avajaiset joulunavauksen yhteydessä

Suuri osa Kukkamaassa myytävistä tuotteista on kotimaisia, ja Ikonen suunnittelee pitävänsä saman linjan myös jatkossa.

Uusi yrittäjä piti virallisia avajaisia viime lauantaina, jolloin Luopioisissa juhlittiin joulunavausta muutenkin. Puodissa tarjoiltiin avajaistarjousten lisäksi grillimakkaraa ja mehua.

– Väkeä oli kivasti liikenteessä. Kiitos vaan kaikille paikalla poikenneille, Ikonen kiittelee.