Jukka Kuoppamäen äitienpäiväkonsertti lähetetään palvelutaloihin

Pitkän ja monipuolisen uran tehnyt muusikko ja lauluntekijä Jukka Kuoppamäki esiintyy Kangasala-talossa juhlavassa äitienpäiväkonsertissa sunnuntaina 14.5. kello 15. Etäyhteyden kautta sinivalkoisen äänen laajasta tuotannosta pääsevät nauttimaan myös Kangasalan ja Pälkäneen alueen palvelutaloissa asuvat ikäihmiset.

Sinivalkoinen ääni Jukka Kuoppamäki tuo Kangasala-taloon juhlavan äitienpäiväkonsertin. Konsertissa kuullaan Kuoppamäen laajan tuotannon helmiä, kuten Sininen ja valkoinen, Pieni mies, Paljon sanomatta jää, Valtatie ja Kultaa tai kunniaa. Kappaleita kuullaan myös uudelta, vuonna 2016 ilmestyneeltä albumilta Miehen tie.

Jukka Kuoppamäen säestäjinä Kangasalla toimivat Jukka Ruusumaa, piano ja Laura Ruusumaa, viulu.

Jukka Kuoppamäki on pitkän linjan suomalainen muusikko ja lauluntekijä, jonka ura alkoi jo 1950–1960 -lukujen vaihteessa. Suosituista hiteistään tunnettu taiteilija on säveltänyt ja sanoittanut kantaaottavia lauluja ja puhunut rauhan, rakkauden ja rehellisyyden puolesta sotaa, väkivaltaa ja petollisuutta vastaan. Jukka Kuoppamäki on laatinut sävellyksiä itselleen sekä muille artisteille noin 1 500 kappaletta. Kuoppamäki vietti viime vuonna 2016 50. taiteilijajuhlavuottaan.

Kukkiakodossakin on valmistauduttu

Jukka Kuoppamäki Trion äitienpäiväkonsertista Kangasala-talossa pääsevät nauttimaan myös palvelukodeissa asuvat ikäihmiset Kangasalla ja Pälkäneellä.

Kangasala-talon koordinoima Kulttuuria lähelle -hanke streemaa konsertin viiteen ikäihmisten palveluasumisyksikköön suorana lähetyksenä. Kangasalla konsertti kuullaan Palvelukeskus Maijalassa, Rekola-kodossa ja Jalmarin Kodossa, Pälkäneellä puolestaan Kostiakodissa ja Kukkiakodossa. Tavoitteena on, että konsertteja voitaisiin jatkaa myös hankkeen jälkeen.

Juhlan tuntua arkiseen ympäristöön tuodaan muun muassa tarjoamalla etäosallistujille äitienpäiväkahvit konsertin väliajalla. Myös muunlaisia valmisteluja on tehty.

– Olemme valmistautuneet konserttiin kuuntelemalla Jukka Kuoppamäen kappaleita, kertoo osastonhoitaja Pälkäneen Kukkiakodon Kirsi Ilomäki.

Kulttuuria lähelle -hanke on kartoittanut ennen esitystä erityisesti palvelutalojen teknistä valmiutta streemattujen esitysten vastaanottamiseen.

– Olemme yllättyneet positiivisesti, että tekninen valmius live-esitysten katsomiseen on palvelutaloissa hyvä. Viemme vain äänentoiston mukanamme, kertoo Mika Eerola etäkonserttien teknisestä toteutuksesta vastaavasta Kulttuuriosuuskunta Terästä.

Kangasala-talon koordinoiman Kulttuuria lähelle -hankkeen osatoteuttajia ovat Kimmo Pyykkö -taidemuseo, Kangasalan kirjasto, Kangasalan kunta/kulttuuri, Pälkäneen kunta/kulttuuri ja Kulttuuriosuuskunta Terä.