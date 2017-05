Maaseutupuisto jäi ilman rahoitusta

Pälkäneläisillä maaseutuyrityksillä ja yhdistyksillä on nyt mahdollisuus lähteä kansainvälistymään. Pirkan Helmi on mukana yhtenä kolmesta suomalaisesta Leader-ryhmästä Kestävä ja kansainvälistyvä maaseutu-hankkeessa, jossa suomalaiset, virolaiset ja latvialaiset maaseudulla toimivat pienyritykset ja yhdistykset voivat kehittää toimintaansa kansainvälisen yhteistyön avulla. Yrityksiä ja yhdistyksiä houkutellaan Suomesta mukaan myös Leader Sepran sekä Linnaseudun alueelta. Virosta mukana on kolme Leader-aluetta ja Latviasta kaksi.

Etsinnässä ovat nyt ne yritykset ja yhdistykset Pälkäneeltä, Akaasta, Urjalasta ja Valkeakoskelta, jotka tuottavat paikallisia tuotteita tai palveluita ja ovat kiinnostuneita kehittämään toimintaansa sekä jakamaan omia kokemuksiaan kansainvälisen kumppanin kanssa. Mukaan ilmoittautuville tarjotaan mahdollisuus päästä tutustumaan oman toimialansa tai muuten kiinnostuksen kohteena olevan toimialan yrittäjän/yhdistyksen toimintaan sekä arkeen Virossa ja Latviassa. Tutustumiset tapahtuvat 3-5 päivän mittaisin vaihdoin, joissa kiinnostuneet henkilöt vierailevat vuoroperään toistensa luona. Vaihtojen aikana on tarkoitus tutustua naapurimaassa samankaltaista toimintaa pyörittävän yrityksen/yhdistyksen arkeen sekä kehittää omaa ja kumppanin toimintaa.

Hankkeen toteutusaika jatkuu toukokuulle 2019 asti, ja sen aikana toteutetaan vaihto-ohjelman lisäksi muun muassa alueiden välisiä yrittäjätapaamisia, kansainvälisiä seminaareja sekä opintomatka kuhunkin osallistujamaahan. Tavoitteena on tukea maaseututoimijoiden verkostoitumista, yhteistä toimintaa ja tuotteiden kehittämistä sekä markkinointia.

Haku vaihto-ohjelmaan päättyy 10.3. Ilmoittautumiset ja lisätiedot toimisto@pirkanhelmi.fi tai Heikki Konsala p. 0400 226 676 / Eliisa Vesisenaho 040 750 2242.