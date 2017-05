Omakotitalorakentamista pohditaan selvityksessä

Alkuvuodesta tehty kuntalaisaloite joukkoliikenneyhteyksien kohentamisesta Rautajärven suunnalla on johtamassa käytännön kokeiluun ensi vuonna. Pälkäneen kunta on hakemassa Pirkanmaan Ely-keskukselta avustusta joukkoliikenteen kehittämishankkeeseen, jolla kokeillaan kutsutaksiliikenteen toimivuutta Rautajärven ja Pohjan välillä. Kyse on täydentävästä palvelusta: samalla suunnalla liikennöivän Luopioisten Linjan toimintaedellytyksiin ei luonnollisestikaan haluta puuttua, vaan kutsutaksiliikenne aiotaan rajoittaa ajankohtiin, jolloin bussit eivät kulje.

– Tällä hetkellä vasta kartoitetaan mahdollisesti mukaan lähteviä takseja. Palvelun käyttö on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa, kunnan joukkoliikenneyhdyshenkilö Mauri Nest kertoo.

Rautajärven kyläyhdistys jätti kunnanhallitukselle aloitteen, jossa esitettiin julkisen liikenteen aloittamista uudelleen Rautajärveltä Pohjan kautta Tampereelle ja Pohjasta Luopioisten kautta Hämeenlinnaan. Lisäksi aloitteessa, jonka allekirjoitti yli 200 ihmistä, toivottiin julkisen liikenteen parantamista niin Rautajärvellä kuin Luopioisissakin iltaisin ja viikonloppuisin sekä aikataulujen yhteensovittamista muun julkisen liikenteen kanssa.

Kunta aloitti asian selvittelyn jo keväällä Tampereen joukkoliikenneyksikön ja Pirkanmaan Ely-keskuksen joukkoliikenneasiantuntijan kanssa. Joukkoliikenneyksikössä katsottiin, että Rautajärven ja Pohjan välisten vuorojen ajaminen muodostuisi kustannuksiltaan niin suureksi, ettei sille vähäisen ja satunnaisen asiakasmäärän vuoksi ole perusteluita. Ely-keskus tiedusteli keväällä yhteensä neljältä joukkoliikenneluvan saaneelta liikennöitsijältä kiinnostusta markkinaehtoisen reittiliikenneluvan hakemiseen, mutta turhaan.

Uudessa kokeilussa kutsutaksi kuljettaisi asiakkaita Rautajärvelle tai Pohjaan parempien joukkoliikenneyhteyksien äärelle näiden kahden paikan väliseltä alueelta. Välin pääsisi kulkemaan bussilipun hinnalla. Kunnalle jäisi maksettavaksi taksihinnan ja bussilipun erotus, mutta tähän tarkoitukseen haetaan Ely-keskuksen avustusta. Avustus on enintään puolet kustannuksista.