Pälkäneen Luja-Lukolle yleisurheiluvälinepaketti

Pälkäneen Luja-Lukko oli yksi onnekkaista, kun kaksikymmentä seuraa valittiin viiden sadan euron arvoisen yleisurheiluvälinepaketin saajaksi osana Suomen Urheiluliiton (SUL) ja Saarioisen yhteistyötä. Yhteistyö keskittyy SUL:n organisoimiin yleisurheilukouluihin ja sen tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria monipuoliseen liikkumiseen ja säännölliseen syömiseen.

– Toivottavasti moni nuori löytää yleisurheilukoulun kautta mieluisan tavan liikkua ja harrastaa yhdessä toisten kanssa. Samalla meille avautuu mahdollisuus keskustella lasten ja nuorten ravitsemukseen liittyvistä asioista heidän kanssaan. Hyvillä eväillä jaksaa ja kehittyy paremmin, sanoo Saarioisen markkinointi- ja viestintäjohtaja Tia Yrjölä.

Pälkäneen Luja-Lukko otti lahjoituksen vastaan innostuneena. Seuraan on syntynyt uusien tulijoiden myötä lisää virtaa ja yleisurheilu liikuttaa erityisesti kesäisin isoa lasten ja nuorten joukkoa. Osallistumiskynnystä on pyritty pitämään matalana ajatuksella ”jokainen liikkuva lapsi lisää on seuralle voitto”.

Yleisurheilujaoston puheenjohtaja Janita Koiviston mukaan lahjoitus luo lisää innovatiivisuutta kerhoihin.

– Pälkäneen Luja-Lukon yleisurheilujaostolla ei ole ollut varsinaisia sisäliikuntavälineiksi soveltuvia urheiluvälineitä. Urheilukerhojen toiminta on perustunut paljon oman kropan hallintaan, mutta nyt pystymme tuomaan kerhoon lisää monipuolisuutta, Koivisto sanoo.

SUL:n seurapalvelujohtaja Harri Aalto näkee Saarioisten kanssa tehtävän yhteistyön esimerkkinä siitä kuinka lasten ja nuorten liikuntaa voidaan tukea konkreettisesti.

– Yleisurheiluvälinepaketissa on kaikki mitä seuran yleisurheilukoulussa tarvitaan. Kumikuulat, kuminauharimat, lasten aidat ja junnukeihäät antavat oivat eväät ohjaajalle motivoida lapsia yleisurheilun maailmaan, Aalto kertoo.