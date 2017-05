Stipendi innostaa liikkumaan iloisesti

Syyskuinen lauantaipäivä Kangasalla Ratsastuskeskus Parvelassa on täynnä kisatunnelmaa. Jännitystä on ilmassa. Vuorossa oleva ratsastaja heilauttaa kättään tuomarille tervehdykseksi. Kentän laidalla tuomari viheltää pilliin, ja ratsukko lähtee laukkaamaan kohti ensimmäistä estettä. Yleisö pidättää hengitystään kuin varmistaakseen, etteivät puomit putoa ratsukon edetessä esteeltä esteelle. Jännitys tiivistyy. Yhtäkkiä hiljaisuuden rikkovat raikuvat aplodit ja kannustushuudot: ratsukko on tehnyt puhtaan radan.

Tällainen tunnelma oli käsin kosketeltavissa lauantaina 10. syyskuuta Ratsastusseura PR-88:n järjestämissä 1-tason esteratsastuskilpailuissa. Päivän aikana kisakentällä nähtiin yhteensä 47 suoritusta, ja ratsukoita oli monista lähiseudun ratsastusseuroista. Kisassa ratkottiin myös tämän vuoden PR-88:n seuran esteratsastusmestaruus. PR-88 estemestaruuden voitti Tuuni Haapsaari hevosella Gabrielle tuloksella 0/0 ajassa 30,02. Tuloksellaan Haapsaari nappasi itselleen myös luokan VI 90-100cm voiton. Hopealle mestaruuskisassa ratsasti Eerika Linnusmäki hevosella Pikku-Timantti ja pronssille Sallamari Knuutinen ponilla Michelle v.Graafland.

1-tason ratsastuskilpailut ovat pienempien harjoituskilpailujen ohella niin sanottuja kouluttavia kilpailutapahtumia. Niiden tarkoituksena on luoda kilpailijoille kilpailutilanteen mukaiset olosuhteet harjoitella kilpailemista. Tähän tarkoitukseen Ratsastuskeskus Parvelan upeat puitteet tarjoavat hienon mahdollisuuden. Ratsastuskeskus Parvelan lisäksi PR-88 teki kilpailuissa yhteistyötä hevostarvikeliikkeiden Hööks Ylöjärven ja valkeakoskelaisen TS-Rehujen kanssa, jotka sponsoroivat tavarapalkintoja luokkiin.

Yhteistyökumppaneiden lisäksi onnistuneiden kilpailujen takana on myös suuri joukko talkoolaisia. Talkoolaiset ovat yleensä seuran jäseniä ja heidän perheenjäsenisiään.

Johanna Urkko

Tulokset:

Luokka 2 Estekorkeus 030: 1) Pinja Rönni Aktsia 0 0 29,51, 2) Veera Rihkajärvi Glaer fra Kuuma 0 4 51,42, 3) Sallamari Knuutinen Michelle V.Graafland 0 4 109,25.

Luokka 3 Estekorkeus 050 : 1) Remy Aerts Ramona 0 0 25,88, 2) Siiri Hieto Mad Max II 0 0 30,03, 3) Roosamaria Luosmala Kaskenpään Anastasia 0 0 30,66, 4) Aliisa Saari Hart Rock 0 0 32,74, 5) Tuuli Tuominen Avgurs 0 0 33,07, 6) Viivi Vahtolammi Seamaiden af Dahl 0 0 33,79, 7) Eerika Linnusmäki Pikku-Timantti 0 0 35,09, 8) Helmi Vuorisola Zanjas Diablo 0 0 36,39, 9) Pauliina Tasala Bijoux 0 4 34,49, 10) Jerica Lindroos Glanllyfni Carys 0 4 35,53, 11) Veera Rihkajärvi Glaer fra Kuuma 4 46,99, 12) Johanna Urkko Pohjolan Tuike 4 57,48.

Luokka 4 Estekorkeus 070: 1) Anni-Matilda Mattila Fiesta III 0 0 28,30, 2) Remy Aerts Bucephalus 0 0 30,51, 3) Milla Virtanen Frodo III 0 0 32,18, 4) Fanny Ekola Salina Cruze 0 0 33,63, 5) Tuuni Haapsaari Gabrielle 2106 0 0 34,40, 6) Alexandra Caroe Zentaro 0 0 35,16, 7) Remy Aerts Ramona 0 4 28,76, 8) Sofia Saarinen Jedidjan Clemens 24 W 0 4 28,84, 9) Saara Junnila Alicante 0 4 31,30, 10) Aliisa Saari Hart Rock 0 4 32,22, 11) Siiri Hieto Mad Max II 4 33,34, 12) Alexandra Caroe Suzy 4 41,23, 13) Ella Ruikka Lugers 4 41,82, 14) Eerika Linnusmäki Pikku-Timantti 4 51,13, 15) Jerica Lindroos Glanllyfni Carys 4 103,85.

Luokka 5 Estekorkeus 090: 1) Tuuni Haapsaari Gabrielle 2106 0 0 30,02, 2) Pipsa Toivonen Let’s Fly 0 0 30,50, 3) Laura Linna Najla 4 36,29, 4) Alexandra Caroe Zentaro 4 40,75, 5) Tiia-Riitta Harila Farfur 4 40,87, 6) Sofia Saarinen Jedidjan Clemens 24 W 4 54,11.