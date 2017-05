Torilla tavataan

Pälkäneellä pääsee taas juomaan torikahveja, kun Vänkärin kahvila aloitti toimintansa eilen tiistaina. Kahvila palvelee asiakkaita torilla keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Kioskia isännöi Kangasalla asuva Jari Sairiala.

– Olen jo pari vuotta katsellut Pälkäneen toria ja miettinyt, että tänne tarvittaisiin ehdottomasti kahvila. Rakensin siis puurunkoisen, siirrettävän kahvilan peräkärryn päälle. Kioski liikkuu auton perässä helposti sinne, missä tarvetta on, ja tarkoitus on palvella asiakkaita kesän kuumilla keleillä myös Pakanrannassa, Sairiala suunnittelee.

Suunnitelman toteuttamista edesauttoi kunnan myötämielinen suhtautuminen ajatukseen. Sairiala kiitteleekin, että olo tuntuu jo nyt tervetulleelta.

Kahvilan valikoimiin kuuluu alkuvaiheessa kahvin, teen, mehun ja virvoitusjuomien lisäksi vohvelit,

makeiset ja jäätelöt. Kahvila saapuu torille puoli kahdeksan aikaan aamulla. Sairiala lupaa olla paikalla ainakin puolille päivin.

– Asiakastilanteen mukaan siis mennään.

Ensihoitajasta yrittäjäksi

Sairiala hyppäsi yrittäjäksi ensihoitajan pestistä.

– Alkoi tuntua siltä, että ensihoitajan hommat on ainakin tältä erää tehty. Muori on ollut yrittäjänä lähes koko työuransa, joten minulla on yrittämisestä aika realistinen kuva, mies toteaa.

Sairialan yrityksen, JTS Vänkärin toimenkuvaan kuuluu myös erilaiset talkkarihommat asiakkaiden mökeillä tai kotona.

– Auttelen siis tarpeen mukaan kaikissa arjen askareissa, Sairiala avaa toimintaansa.