Viihteen tähdet tuikkivat läpi vuosisadan

Musikaali: Pikkolan koulun suurprojekti Kiintotähtiä ja tähdenlentoja Suomen viihdetaivaalla on viikon kuluttua ensi-illassa

Jännitys tiivistyy Pikkolan koulun yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa, kun Kiintotähtiä ja tähdenlentoja Suomen viihdetaivaalla -musikaalin ensi-iltaan on enää viikko. Yli kaksi tuntia kestävän suurmusikaalin tekeminen on kestänyt vuoden, varsinaiset harjoitukset viime syyslukukauden alusta asti.

– Viime viikkoina kaikki ovat heränneet siihen, että nyt on tosi edessä. Työtä tehdään antautuneemmin kuin koskaan, kertoo musikaalin käsikirjoittaja, äidinkielen ja ilmaisutaidon opettaja Anne Herrala.

Hän ja musiikinopettaja Outi Kotilainen keksivät ”vahingossa” idean muokata musikaaliksi läpileikkaus Suomen itsenäisyyden ajan viihdemaailmasta – musiikista, elokuvista, sketsiohjelmista, peleistä, YouTubesta.

– Meillä oli ennestään kokemusta yhteisten projektien toteuttamisesta, ja Outilta tuli tämmöinen ajatus. Se lähti jalostumaan, kun mietimme, millainen tämän kansakunnan yhteinen muisti on; mitä siihen on tallentunut. Seuraavaksi pitikin jo karsia paljon pois ja valikoida huolella, mitä voidaan ottaa mukaan, Herrala kertoo.

Kasvamisen matkalla

Musikaalin esittävät 9-luokan ilmaisutaidon ja pop-laulun valinnaisryhmät sekä bändikurssilaiset.

Esiintyjät, yhteensä 44, valittiin koelaulun kautta jo viime keväänä, mutta heidän lisäkseen joukkoon kuuluu avustajia ja muuta projektiin osallistuvaa väkeä. Muun muassa 9. luokan mediakurssi on osallistunut tiedotukseen. Mieskuoro Kangasalan mieslaulajat avustaa.

Outi Kotilainen toteaa, että musikaalissa tärkeää ei ole ollut pelkästään lopputulos vaan koko vuoden mittainen matka.

– Siihen on sisältynyt paljon sekä voittoja ja riemua että pettymyksiä ja niistä selviytymistä. Nuorille tällainen tekeminen ruokkii sekä itsetuntemusta että oman kulttuurin tuntemusta. Prosessi on opettanut kaikille meille yhteistyötä ja kompromissien tekoa – se on ollut oikea kasvamisen matka nuorille, mutta myös meille opettajille, hän kuvailee.

Musikaaliprojekti noudattaa Kangasalan kunnan uuden opetussuunnitelman arvopohjaa. Siihen kuuluvat yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, aito kohtaaminen ja sosiaaliset taidot.

Emma-valssista Angry Birdsiin

Ensimmäiset viihdetähdet itsenäisen Suomen taivaalla loistivat jo ennen radioiden aikaa, ja niiden tuiketta levittivät elävien esiintyjien ohessa gramofonilevyt. Yksi torvigramofonien kaiuttama kestosuosikki oli Emma-valssi, joka sisältyy myös musikaaliin.

Muilta vuosikymmeniltä on samaan tapaan poimittu niitä parhaiten kuvaavia välähdyksiä. 1930-luvun mittaan kotimainen elokuvateollisuus pääsi vauhtiin, ja radiot tulivat tavallisiin koteihin ja tekivät tunnetuksi muun muassa kaikkien Suomen lasten oman Markus-sedän. Yksi varhainen radion kautta levinnyt suosikkisävelmä oli Mikkihiiri merihädässä.

Seuraavalla vuosikymmenellä sekä viihde- että kaiken muun taiteen maailmaa hallitsi sota-aika, josta kumpusi klassikoina elämään jäänyttä musiikkia sekä Suomen kaikkien aikojen klassikkoelokuva, Edvin Laineen ohjaama Tuntematon sotilas.

Vuosisadan mittaisen kaaren toisessa päässä odottavat muun muassa vihaiset linnut ja tubettaminen ilmiönä. Matkan varrella tavataan esimerkiksi missejä, urheilijoita ja monenlaisia sketsihahmoja, joista varsinkin Kummelit kangasalalaisena ilmiönä on näyttävästi esillä.

Sadan vuoden tutkimusmatka

Nuoret ovat saaneet tehdä lujasti töitä saadakseen vanhempien sukupolvien supersuosikeista. Opettajat kertovat, että

80-luvultakin löytyi vielä jotain nykynuorille tuttua, mutta varhaisemmilla vuosikymmenillä oli vastassa outo maailma. Kovinkaan moni 15-vuotias ei tunne sellaisia ilmiöitä kuin esimerkiksi Kylli-täti tai Kivikasvot.

– Katselimme yhdessä vanhoja ohjelmia Areenasta, ja oppilaat perehtyivät niihin ryhmätöiden avulla, Anne Herrala kertoo.

Ohjaajat ovat loppusuoran edessä väsyneitä mutta toiveikkaita. Projekti on ollut raskas opetustyön ohessa, mutta samalla se on ollut poikkeuksellisen antoisa ja merkityksellinen. Kaiken kruunuksi Kangasala-talo esityspaikkana kohottaa musikaalin tavallisen kouluesityksen yläpuolelle.

– Syntyy ihan erilainen tunnelma, kun kaikki toimii niin kuin oikeassa teatterissa, ohjaajat iloitsevat.