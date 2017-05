Kiitos Mymmelille kauniista kirjoituksesta

Mummon murinat

Taas on se aika vuodesta, kun juhlitaan äitienpäivää. Asian tiimoilta tuli vanhukselle mieleen, että nykyään on niitäkin äitejä, jotka esiintyvät armeijan sotilasasussa. Joutuvatko he esimerkiksi varusmiesaikanaan pysymään juhlasunnuntaina kasarmilla? Saavatko heidän lapsensa tulla sinne lahjoineen ja lauluineen muistamaan mutsiaan? Armeijan vakinaisessa palveluksessa olevat äiti-upseerit saanevat rauhanaikana ilman muuta vapaata toukokuun toisena sunnuntaina.

Pari viikkoa sitten oli Aamulehdessä juttu nuoresta kapteeniluutnantista, joka kohta jää kolmatta kertaa äitiyslomalle. Kun ensin vilkaisi lehden kuvaa, ihmetytti se pyöreä masu. Oli pakko lukea tarkemmin. Tuo marssija on siis nainen, jonka vatsassa vauva potkiskelee. Eikä kysymyksessä ollut ensimmäinen kerta. Ennestään tällä upseerilla oli jo kaksi- ja nelivuotiaat pojat. Pitäisi tottua ajatukseen siitä, että meidänkin armeijan palveluksessa on naisia. Yli kaksikymmentä vuotta ovat tytöt Suomessakin voineet saada sotilaskoulutuksen. Mikäli mummo muistaa oikein, niin heti homman alettua Pälkäneelläkin innostuttiin asiasta. Mitenkähän moni sydänhämäläinen tyttölapsi on jo suorittanut sotaväen ja kuinka moni on jatkanut uraa armeijassa? Omassa tuttavapiirissä ei taida olla yhtäkään.

Suomessa naisten innostus armeijaan on vaihdellut vuosittain. Silloin ensimmäisenä haki hommaan liki kahdeksansataa tyttölasta, tänä vuonna pitkälti toista tuhatta. Miten me mummot suhtautuisimme, jos naispuolinen lastenlapsi sanoisi, että lähden tästä inttiin?

Kerran osui vierustoveriksi jossakin kahvikekkereillä everstiluutnantti-tasoinen mies, jota utelias mummo sitten vähän puhutti. Taisi olla Kouvolan Utin varuskunnassa joku aika iso herra. Hänellä oli itsellään kaksi teini-ikäistä tytärtä, joita ei ilmeisesti sotaväki kiinnostanut. Mutta piti kysyä, onko ollut ongelmia siitä, että naispuoliset koulutuksessa olevat yhtäkkiä esittävät lääkärintodistuksen ja tarvitsevat äitiyslomaa. Tämä ongelma oli miehelle aivan outo.

Mitenkähän tämä armeija-äitiys on aikojen saatossa ollut muissa maissa? Naissotilaitahan on ollut vuosikymmenten ajan monien maiden joukoissa. Ei ole tullut viime maailmansodasta kertovissa kirjoissakaan vastaan tarinaa siitä, että naissotilas olisi joutunut lähtemään kesken taistelun synnytykseen, vaikka esimerkiksi Neuvostoliiton joukoissa Saksassa oli kai noin miljoona naista. Israelia puolustamassa taisi silloin valtion alkuaikoina olla paljon naissotilaita. Ja Irakin sodassakin oli suurin joukoin yhdysvaltalaisia tyttölapsia. Jotenkin on jäänyt mieleen, että Ruotsissa on naisten asepalvelus ollut mahdollista jo paljon aikaisemmin kuin meillä Suomessa.

Ensimmäiset naisupseerit meidän maassamme valmistuivat vuosituhannen vaihteessa. Saapa nähdä, koska saadaan ensimmäinen rouva tai neiti kenraali. Vaan mitäpä tuota vielä suremaan. Toivotetaan tässä vain hyvää äitienpäivää niille suomalaisille varusmiehille ja armeijan vakihenkilöille, jotka ovat äitejä vuonna 2017.

Mymmeli