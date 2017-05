Liikaa jännitettä?

Sään lauhtuminen on aiheuttanut uusia sähkökatkoja. Verkkoyhtiö Elenian mukaan lumien painamien puiden märät oksat ovat alkaneet sähkölinjojen tuntumassa nousta ylös, mikä aiheuttaa uusia sähkökatkoja. Lumisateen painamien puiden aiheuttamien vaurioiden korjaus on ollut vielä osin kesken. Lisäksi sähkökatkotilannetta on yöstä alkaen vaikeuttanut myös Fingridin kantaverkon vika Kangasalan ja Mäntän alueella Oriveden seudulla.

Pälkäneellä ilman sähköjä oli keskiviikkona puolenpäivän jälkeen runsaat tuhat asiakasta ja myös Kangasalla sähkö uupui yli tuhannelta kotitaloudelta. Sähkökatkot ovat keskiviikon aikana kiusanneet pääsääntöisesti alueita Lahdentien tuntumassa ja tien länsipuolella aina Onkkaalasta Tiihalaan asti.

Kangasalla korjaustöiden nopea eteneminen taajama-alueen tuntumassa pienensi sähköittä olleiden määrää runsaaseen viiteensataan, mutta vastaavasti uusilla alueilla, muun muassa Pikonlinnan suunnalla, jäätiin sähköttä. Tilan

Elenian mukaan työ maastossa jatkuu tauotta. Töissä on asentajia, metsureita, helikoptereita sekä tarvittaessa myös motoja.